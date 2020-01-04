مسؤولو سفر يكشفون أين يذهب السعوديون في إجازة "المنتصف".. و"طنطورة" تدخل على الخط

دبي تتصدر.. ومكة والمدينة في القائمة.. وتوقعات بتجاوز عددهم 500 ألف

كشف العديد من مسؤولي وكالات السفر والسياحة عن الوجهات التي ينطلق إليها السعوديون في إجازة نصف العام، التي بدأت يوم 2 يناير الماضي، وتستمر أسبوعين، وأوضحوا أن هناك أعدادًا كبيرة من السعوديين استمرت في حجز وجهات خارجية وداخلية، وتوقعوا أن يتجاوز عدد السعوديين المسافرين إلى خارج السعودية في إجازة منتصف العام الدراسي 500 ألف.

وفي سياق الموضوع تحدث رضا عبدون، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف، وقال إن هناك طلبًا مرتفعًا على حجز فنادق مكة والمدينة رغم فتح باب العمرة والتأشيرة السياحية التي أصبحت رافدًا من روافد العمرة حاليًا. ولفت عبدون إلى أن هناك زحامًا في مكة هذه الأيام، وربما يؤثر ذلك في أعداد التدفقات إلى الديار المقدسة في هذه الفترة.

من ناحيته، كشف عبدالرزاق الزهراني، مدير نادي المسافر، عن تصدُّر دبي طلبات الحجز الخارجية، وأنها استأثرت بالنسبة الأكبر من السعوديين. كاشفًا السبب الرئيس، وهو انطلاق مهرجان التسوق وجوائزه الهائلة. فيما حضرت القاهرة وشرم الشيخ في قائمة طلبات المسافرين، فيما انخفضت طلبات الحجز على تركيا بشكل لافت.

وأكد خالد باوزير خبير السفر بجدة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أثناء فترة الإجازة بسبب ارتفاع الطلب، مشيرًا إلى وجود طلبات مرتفعة للسفر إلى العديد من وجهات وسط آسيا، مثل أذربيجان وجورجيا وماليزيا؛ إذ تتنافس خطوط الطيران بأسعار ترويجية لاستغلال هذه الفترة.

وأشار حسام حمودة، المدير العام لعطلات روتانا، إلى أن دبي ستحصل على النصيب الأكبر من أعداد المغادرين في هذه الإجازة القصيرة، وهي على مدار فترة الشتاء تستقبل السعوديين في إجازة نهاية الأسبوع كسياح، وإن كان هناك بدائل داخلية، تشمل موسم شتاء طنطورة، ولكن سيظل لدبي محبوها وزوارها؛ يدل على ذلك أرقام عام 2018 وفقًا لدائرة السياحة بوصول 1.5 مليون سعودي، ولا يدخل في هذا الرقم مَن يملك منازل أو يعمل من السعوديين في إمارة دبي.

من ناحيته، لفت بشير عرنوس، من العربية لخدمات المسافرين، إلى وجود ما يقرب من 480 رحلة بين الإمارات والسعودية أسبوعيًّا؛ وهو ما يدعم فرصة الوجهات الإماراتية، وعلى رأسها دبي، مع عدم استبعاد القاهرة والمغرب والبحرين.

وفي الإطار نفسه، أشار عبد الله الغفيلي، المدير العام للرياض للسفر، إلى وجود عشرات الدول التي تعرض خدماتها للسائح السعودي، وتتابع أوقات الإجازات؛ لتكشف عن عروض وتخفيضات من أجل سوقها السياحية في السعودية، وتقدم منتجات متنوعة لجذب العائلات على وجه الخصوص، منها دول أوروبية، مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا.