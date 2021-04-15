في 10 أيام.. إغلاق 462 منشأة خالفت الاحترازات بأسواق حائل
عبر 7800 جولة رقابية نفذتها "الأمانة"..و"أبوراس": مستمرون
نفذت أمانة منطقة حائل ،عبر فرقها الرقابية، 7,800 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع خلال الـ 10 أيام الماضية، أسفر عنها إغلاق 462 منشأة تجارية وتحرير 110 مخالفات للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس، أن الفرق الرقابية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، مشيراً إلى أن هذه الجهود التي تبذلها الأمانة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرة من أمير منطقة حائل ونائبه ووفقاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ودعا أمين المنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ولبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام عند المراكز والمجمعات التجارية والإبلاغ عن أي مخالفة تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة على الرقم (940) أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.
في 10 أيام.. إغلاق 462 منشأة خالفت الاحترازات بأسواق حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-04-15
نفذت أمانة منطقة حائل ،عبر فرقها الرقابية، 7,800 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع خلال الـ 10 أيام الماضية، أسفر عنها إغلاق 462 منشأة تجارية وتحرير 110 مخالفات للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس، أن الفرق الرقابية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، مشيراً إلى أن هذه الجهود التي تبذلها الأمانة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرة من أمير منطقة حائل ونائبه ووفقاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ودعا أمين المنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ولبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام عند المراكز والمجمعات التجارية والإبلاغ عن أي مخالفة تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة على الرقم (940) أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.
15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
02:09 PM
في 10 أيام.. إغلاق 462 منشأة خالفت الاحترازات بأسواق حائل
عبر 7800 جولة رقابية نفذتها "الأمانة"..و"أبوراس": مستمرون
نفذت أمانة منطقة حائل ،عبر فرقها الرقابية، 7,800 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع خلال الـ 10 أيام الماضية، أسفر عنها إغلاق 462 منشأة تجارية وتحرير 110 مخالفات للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأكد أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس، أن الفرق الرقابية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، مشيراً إلى أن هذه الجهود التي تبذلها الأمانة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرة من أمير منطقة حائل ونائبه ووفقاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ودعا أمين المنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ولبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام عند المراكز والمجمعات التجارية والإبلاغ عن أي مخالفة تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة على الرقم (940) أو تطبيق بلدي المتاح عبر الأجهزة الذكية.