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وزير الداخلية يلتقي رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة ووزير الدفاع

التقى رئيس الحزب الحاكم.. وجرى استعراض العلاقات المميزة بين البلدين

التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة بارلين فيابوري، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة بورت لويس.

كما التقى وزيرَ الدفاع بجمهورية موريشيوس أنيرود جوجناوث، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء.

وعلى صعيد ذي صلة، التقى وزير الداخلية، اليوم، عضو البرلمان رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس شوكت سودهن.

وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية.

حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الداخلية يلتقي رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة ووزير الدفاع
سبق

التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة بارلين فيابوري، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة بورت لويس.

كما التقى وزيرَ الدفاع بجمهورية موريشيوس أنيرود جوجناوث، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء.

وعلى صعيد ذي صلة، التقى وزير الداخلية، اليوم، عضو البرلمان رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس شوكت سودهن.

وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية.

حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:13 AM
اخر تعديل
03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
02:50 PM

وزير الداخلية يلتقي رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة ووزير الدفاع

التقى رئيس الحزب الحاكم.. وجرى استعراض العلاقات المميزة بين البلدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
5,396

التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، رئيس جمهورية موريشيوس بالنيابة بارلين فيابوري، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة بورت لويس.

كما التقى وزيرَ الدفاع بجمهورية موريشيوس أنيرود جوجناوث، وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء.

وعلى صعيد ذي صلة، التقى وزير الداخلية، اليوم، عضو البرلمان رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس شوكت سودهن.

وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية.

حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.

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