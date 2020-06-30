النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر نصراوية تنفي: لا صحة لانتقال "عبدالرزاق حمدالله" لـ"الاتحاد"

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن رحيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق.

وشددت تلك المصادر على أن اللاعب مستمر مع الفريق في الموسم المقبل حتى نهاية عقده منتصف عام 2022.

وكانت تقارير قد أشارت مؤخراً إلى اقتراب اللاعب عبدالرزاق حمدالله من مغادرة النصر الموسم المقبل حيث أوضحت أنه ربما يعود للدوري القطري أو لنادي الاتحاد.

وأوضحت تلك المصادر أن أجانب النصر الموسم المقبل هم (عبدالرزاق حمدالله وبيتروس وأبو بكر فينسنت والبرازيلي تاليسكا والأوزبكي مشاريبوف وبيتي مارتينيز) وجار التفاوض مع لاعب آخر يكمل القائمة التي تشمل سبعة لاعبين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مصادر نصراوية تنفي: لا صحة لانتقال "عبدالرزاق حمدالله" لـ"الاتحاد"
سبق

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن رحيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق.

وشددت تلك المصادر على أن اللاعب مستمر مع الفريق في الموسم المقبل حتى نهاية عقده منتصف عام 2022.

وكانت تقارير قد أشارت مؤخراً إلى اقتراب اللاعب عبدالرزاق حمدالله من مغادرة النصر الموسم المقبل حيث أوضحت أنه ربما يعود للدوري القطري أو لنادي الاتحاد.

وأوضحت تلك المصادر أن أجانب النصر الموسم المقبل هم (عبدالرزاق حمدالله وبيتروس وأبو بكر فينسنت والبرازيلي تاليسكا والأوزبكي مشاريبوف وبيتي مارتينيز) وجار التفاوض مع لاعب آخر يكمل القائمة التي تشمل سبعة لاعبين.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
10:49 PM
اخر تعديل
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
03:13 AM

مصادر نصراوية تنفي: لا صحة لانتقال "عبدالرزاق حمدالله" لـ"الاتحاد"

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
1,405

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بشأن رحيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق.

وشددت تلك المصادر على أن اللاعب مستمر مع الفريق في الموسم المقبل حتى نهاية عقده منتصف عام 2022.

وكانت تقارير قد أشارت مؤخراً إلى اقتراب اللاعب عبدالرزاق حمدالله من مغادرة النصر الموسم المقبل حيث أوضحت أنه ربما يعود للدوري القطري أو لنادي الاتحاد.

وأوضحت تلك المصادر أن أجانب النصر الموسم المقبل هم (عبدالرزاق حمدالله وبيتروس وأبو بكر فينسنت والبرازيلي تاليسكا والأوزبكي مشاريبوف وبيتي مارتينيز) وجار التفاوض مع لاعب آخر يكمل القائمة التي تشمل سبعة لاعبين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,865
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,520
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,084

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة