الولايات المتحدة .. 90.155 إصابة و1.055 حالة وفاة بكورونا
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 90.155 إصابة جديدة، و1.055 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8.924.548 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 228.100 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
أمريكا
الولايات المتحدة .. 90.155 إصابة و1.055 حالة وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-30
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 90.155 إصابة جديدة، و1.055 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8.924.548 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 228.100 حالة وفاة.
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
11:32 PM
الولايات المتحدة .. 90.155 إصابة و1.055 حالة وفاة بكورونا
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 90.155 إصابة جديدة، و1.055 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8.924.548 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 228.100 حالة وفاة.