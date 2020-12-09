نادي الرياض يتوج ببطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم

أقيمت بمشاركة 14 فريقًا.. والقطيف ثانيًا وأبها ثالثًا

توج نادي الرياض للصم ببطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم، بعد فوزه اليوم على مركز القطيف بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد محمد القحطاني، بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي، وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، أصحاب المراكز الأولى في البطولة، التي أقيمت بمشاركة 14 فريقًا.

وسلم نادي الرياض للصم كأس البطولة والميداليات الذهبية، للاعبي مركز القطيف الميداليات الفضية، ولاعبي مركز أبها الميداليات البرونزية، بعد أن حل في المركز الثالث بعد فوزه في مباراة المركز الثالث والرابع على نادي جدة بنتيجة 5 - 2.

وجرى خلال التتويج تكريم لاعب مركز القطيف محمد آل نمر كأفضل لاعب، وتكريم لاعب نادي الرياض البراء سليمان، كأفضل حارس مرمى في البطولة، وتكريم لاعب مركز أبها أحمد بكور هدّافًا للبطولة.

كما تم تكريم مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي لتعاون المكتب مع أنشطة الاتحاد.

من جانبه بارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم، نجاح البطولة وارتفاع مستوى المنافسة بين المشاركين، مؤكدًا حرص الاتحاد على تنويع الأنشطة وخلق المنافسة بين المراكز والأندية، وتحقيق الأهداف المرجوة وتطلعات الهيئة العامة للرياضة التي تحرص على المشاركة المجتمعية بين شرائح المجتمع والرياضة هي أحد الأنشطة الرئيسية، والتي تحقق تلك الأهداف.