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إجراءات احترازية بمجمع طباعة المصحف للوقاية من "كورونا"

أعمال التعقيم والتنظيف تغطي كافة الأقسام والوحدات التقنية

اتخذت الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة إجراءات وقائية، حفاظاً على سلامة العاملين فيه من عدوى فيروس "كورونا".

وتنفذ أعمال التعقيم والتنظيف في جميع الأقسام والوحدات التقنية والأجهزة ومرافق ومكونات المجمع بصفة دورية.

يأتي ذلك تطبيقًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ, ضمن التدابير الوقائية التي تطبقها الوزارة في جميع المنشآت والجهات التابعة لها.

الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إجراءات احترازية بمجمع طباعة المصحف للوقاية من "كورونا"
سبق

اتخذت الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة إجراءات وقائية، حفاظاً على سلامة العاملين فيه من عدوى فيروس "كورونا".

وتنفذ أعمال التعقيم والتنظيف في جميع الأقسام والوحدات التقنية والأجهزة ومرافق ومكونات المجمع بصفة دورية.

يأتي ذلك تطبيقًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ, ضمن التدابير الوقائية التي تطبقها الوزارة في جميع المنشآت والجهات التابعة لها.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
02:40 PM

إجراءات احترازية بمجمع طباعة المصحف للوقاية من "كورونا"

أعمال التعقيم والتنظيف تغطي كافة الأقسام والوحدات التقنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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اتخذت الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة إجراءات وقائية، حفاظاً على سلامة العاملين فيه من عدوى فيروس "كورونا".

وتنفذ أعمال التعقيم والتنظيف في جميع الأقسام والوحدات التقنية والأجهزة ومرافق ومكونات المجمع بصفة دورية.

يأتي ذلك تطبيقًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ, ضمن التدابير الوقائية التي تطبقها الوزارة في جميع المنشآت والجهات التابعة لها.

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