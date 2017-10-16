"مدني تبوك" ينفذ فرضية حريق بمحطة شركة الكهرباء

شمل إخلاء 13 شخصًا وإنقاذ محتجزين

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك، اليوم، فرضية حريق بالشركة السعودية للكهرباء؛ للتأكد من جاهزية الفرق الميدانية في الدفاع المدني والجهات الحكومية ذات الصلة، والخطط المعدَّة لمباشرة الحوادث الفعلية.



وأوضح نائب المتحدث الإعلامي ملازم أول رافع العمري، أنه تم تنفيذ الفرضية بحريق وهمي في محطة (6أ) بالمولد الثالث بالمحطة، ونتج عن ذلك إخلاء 13 شخصًا وإنقاذ محتجزَين اثنين، حالة إصابة بسيطة، وحالة إصابة حرجة.



وأشار إلى أن المشاركة كانت بفرقتي إطفاء وإنقاذ وسيارة السلالم، وكذلك بمشاركة مع الأمن الصناعي والفرق الإسعافية من الهلال الأحمر، وبوجود الدوريات الأمنية في الموقع، وجرى توجيه جميع فرق الدفاع المدني وجميع الجهات المشاركة لمباشرة مهامها في الحادث؛ كل فيما يخصه.