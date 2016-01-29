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تحذير من "الغرف التجارية" لمصانع ومحال الذهب: لا تشتروا من هؤلاء

تعميم من المجلس وتوجيه لوزير الداخلية لاتخاذ اللازم حيال تنفيذ التوصيات

حذر مجلس الغرف التجارية السعودية، مصانع ومعامل ومحلات الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة من شراء الذهب الخام المستخرج من التنقيب المخالف للنظام.

وعمم المجلس على جميع الجهات ذات الشأن توصيات فريق العمل المشكل لدراسة انتشار عملية التنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة من قبل أفراد غير مرخص لهم بذلك.

ووفقاً للتعميم الصادر عن مجلس الغرف التجارية السعودية، وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على اتخاذ اللازم حيال تنفيذ التوصيات، ومنها التوجيه بالتعميم على الجهات ذات العلاقة كالمصانع ومحلات الذهب والمعادن الثمينة بعدم شراء الذهب المستخرج من التنقيب المخالف للنظام، ومتابعة ذلك، وتطبيق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص على من يثبت قيامه بالمخالفة.

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تحذير من "الغرف التجارية" لمصانع ومحال الذهب: لا تشتروا من هؤلاء
سبق

حذر مجلس الغرف التجارية السعودية، مصانع ومعامل ومحلات الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة من شراء الذهب الخام المستخرج من التنقيب المخالف للنظام.

وعمم المجلس على جميع الجهات ذات الشأن توصيات فريق العمل المشكل لدراسة انتشار عملية التنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة من قبل أفراد غير مرخص لهم بذلك.

ووفقاً للتعميم الصادر عن مجلس الغرف التجارية السعودية، وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على اتخاذ اللازم حيال تنفيذ التوصيات، ومنها التوجيه بالتعميم على الجهات ذات العلاقة كالمصانع ومحلات الذهب والمعادن الثمينة بعدم شراء الذهب المستخرج من التنقيب المخالف للنظام، ومتابعة ذلك، وتطبيق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص على من يثبت قيامه بالمخالفة.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
02:51 PM

تحذير من "الغرف التجارية" لمصانع ومحال الذهب: لا تشتروا من هؤلاء

تعميم من المجلس وتوجيه لوزير الداخلية لاتخاذ اللازم حيال تنفيذ التوصيات

A A A
خالد علي - الرياض
1
5,885

حذر مجلس الغرف التجارية السعودية، مصانع ومعامل ومحلات الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة من شراء الذهب الخام المستخرج من التنقيب المخالف للنظام.

وعمم المجلس على جميع الجهات ذات الشأن توصيات فريق العمل المشكل لدراسة انتشار عملية التنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة من قبل أفراد غير مرخص لهم بذلك.

ووفقاً للتعميم الصادر عن مجلس الغرف التجارية السعودية، وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على اتخاذ اللازم حيال تنفيذ التوصيات، ومنها التوجيه بالتعميم على الجهات ذات العلاقة كالمصانع ومحلات الذهب والمعادن الثمينة بعدم شراء الذهب المستخرج من التنقيب المخالف للنظام، ومتابعة ذلك، وتطبيق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص على من يثبت قيامه بالمخالفة.

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