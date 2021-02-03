مكة.. إغلاق مقهى سمح لمرتاديه بالتدخين وتهاون في "الكمامة"

أغلقت ‏وكالة البلديات، متمثلة في ‎بلدية المسفلة الفرعية، مقهى لم يلتزم بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية والحد من انتشار ‎فيروس كورونا المستجد، إلى جانب عدم إلزامه المرتادين بلبس الكمامات والسماح لهم بالتدخين.

يأتي ذلك فيما تتواصل الحملات والجولات الرقابية لأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في البلديات الفرعية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

