النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النادي الأدبي بجدة وجمعية الثقافة والفنون يكرمان الدكتور سعيد السريحي

خلال أمسية استعرضت مسيرته الأدبية والصحفية والنقدية

كرّم النادي الأدبي الثقافي وجمعية الثقافة والفنون بجدة، الأديب الدكتور سعيد السريحي، بحضور عدد من كبار المثقفين والأدباء يتقدمهم الدكتور عبدالعزيز خوجة.

وشهد حفل الافتتاح جولة في المعرض الفوتوغرافي "سعيد في الصورة" بعد ذلك بدأ الحفل، وقدمه الإعلامي سعد زهير، ثم ألقى الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، رئيس أدبي جدة كلمة اللجنة المنظمة، رحب من خلالها بالحضور.

وقال: في هذا المساء الذي يجتمع فيه (نادي جدة وجمعية الثقافة والفنون) يؤكدان أن ثمة شخصيات كانت وما زالت بمثابة رسل للفكر والأدب والنقد، يؤلفون الكتب أو يقيمون المحاضرات، ويكتبون المقالات فتردد أصداء طرحهم موقظة ربوات الثقافة؛ لتزدهر بخمائل المفردة.

وفي طليعة رسل الفن والأدب والثقافة الدكتور سعيد السريحي، الذي بطرحه يرتقي الذوق الأدبي واللغوي وبفكره يسمو النقد، إذا تحدث فكأنما يدير على السمّار كؤوساً من سلاف الكلمات العميقة، وإذا أنشد الشعر ألفيناها قصائد رقيقة، وإذا حاور أو تحدّث أمطرنا بوابل من الجمل الأنيقة.

وأضاف "أدركنا في النادي والجمعية المكانة الثقافية والمعرفية والعلمية والعملية للدكتور سعيد، فحضوره في المشهد الثقافي دائم، وطرحه وقراءته النقدية مؤثرة يحمل همّ الأدب ويتعلق ويتعمق بالفكرة تعلق الثمار بخواصر الأغصان".

وقال "السلمي": "لا نملك في هذا المساء الذي لا يتجاوز كونه تعبيراً رمزياً لمكانة هذا الرمز إلا أن نطلب منه أن يقبلها منا (نادياً وجمعية ثقافة وفنون) ولا أملك - شخصياً ونيابة عن رفيق الدرب وجار المكان والصديق الوفي محمد آل صبيح إلا أن نقول، إن ما يقدمه السريحي للنادي والجمعية بخاصة وللأدب والثقافة بعامة يتجاوز كونه قطرات ندى تبل صدى مؤسستي جدة في زمن صوحت بل تصحرت حدائق الأدب الغنَّاء، لكنّه ناقد وطن، وأديب حقبة، ورمز مرحلة، فما قدّمه ويقدّمه سعيد السريحي، هو كم من أضاميم المعرفة، وكنز في أضابير النقد، وجرابٌ من الوعي يحتسي منه كلّ مريد.

وأضاف "السلمي" أن "هذا الاحتفال جاء بمشاركة بين النادي والجمعية، حيث كان لمدير الجمعية فضل الترتيب والتسبيب له، فله شكري ولكم ترحيبي، ثم عُرض فيلم بعنوان "رحلة العالم وعبق العالم" عن سيرة السريحي، وتضمن كلمات لعدد من الشخصيات".

وتحدث الدكتور عبدالله الخطيب، عن الدكتور سعيد السريحي ناقداً ومفكراً ومثقفاً نوعياً" مسكوناً بسلوك الدخول في المناطق الوعِرة، ومواجهة الإكراهات المتعددة.


من جانبه قال أستاذ النقد الحديث بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عادل خميس الزهراني، عن السريحي بأنه كان يظهر بها في صوره الأولى مع أنها عادة لا تنتمي له ولا ينتمي لها، لكنها تعني أنه بفعلها يكسر روتيناً، ويحرك ساكناً، ويتحدى تقليداً، وكل هذا كافٍ لأن يسلك السريحي هذا المسلك، وهو المؤمن بالحرية والتجديد والتجريب.

واختتم حفل التدشين بتكريم الدكتور السريحي بعدة أعمال فنية عبارة عن بورتريه من أعمال الفنان الكبير هشام بنجابي، وبورتريه صخري على حجر العقيق من أعمال الفنانة مها الكافي، وصورة فوتوغرافية من أعمال الفنان خالد خضر.

وفي ختام الحفل تحدث السريحي بكلمة مؤثرة تفاعل معها الجميع، وشهدت الندوة مداخلات من الدكتور عثمان الصيني والدكتور عبدالله دحلان، وصالح بوقري، وعبده خال، وصالح الشادي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
النادي الأدبي بجدة وجمعية الثقافة والفنون يكرمان الدكتور سعيد السريحي
سبق

كرّم النادي الأدبي الثقافي وجمعية الثقافة والفنون بجدة، الأديب الدكتور سعيد السريحي، بحضور عدد من كبار المثقفين والأدباء يتقدمهم الدكتور عبدالعزيز خوجة.

وشهد حفل الافتتاح جولة في المعرض الفوتوغرافي "سعيد في الصورة" بعد ذلك بدأ الحفل، وقدمه الإعلامي سعد زهير، ثم ألقى الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، رئيس أدبي جدة كلمة اللجنة المنظمة، رحب من خلالها بالحضور.

وقال: في هذا المساء الذي يجتمع فيه (نادي جدة وجمعية الثقافة والفنون) يؤكدان أن ثمة شخصيات كانت وما زالت بمثابة رسل للفكر والأدب والنقد، يؤلفون الكتب أو يقيمون المحاضرات، ويكتبون المقالات فتردد أصداء طرحهم موقظة ربوات الثقافة؛ لتزدهر بخمائل المفردة.

وفي طليعة رسل الفن والأدب والثقافة الدكتور سعيد السريحي، الذي بطرحه يرتقي الذوق الأدبي واللغوي وبفكره يسمو النقد، إذا تحدث فكأنما يدير على السمّار كؤوساً من سلاف الكلمات العميقة، وإذا أنشد الشعر ألفيناها قصائد رقيقة، وإذا حاور أو تحدّث أمطرنا بوابل من الجمل الأنيقة.

وأضاف "أدركنا في النادي والجمعية المكانة الثقافية والمعرفية والعلمية والعملية للدكتور سعيد، فحضوره في المشهد الثقافي دائم، وطرحه وقراءته النقدية مؤثرة يحمل همّ الأدب ويتعلق ويتعمق بالفكرة تعلق الثمار بخواصر الأغصان".

وقال "السلمي": "لا نملك في هذا المساء الذي لا يتجاوز كونه تعبيراً رمزياً لمكانة هذا الرمز إلا أن نطلب منه أن يقبلها منا (نادياً وجمعية ثقافة وفنون) ولا أملك - شخصياً ونيابة عن رفيق الدرب وجار المكان والصديق الوفي محمد آل صبيح إلا أن نقول، إن ما يقدمه السريحي للنادي والجمعية بخاصة وللأدب والثقافة بعامة يتجاوز كونه قطرات ندى تبل صدى مؤسستي جدة في زمن صوحت بل تصحرت حدائق الأدب الغنَّاء، لكنّه ناقد وطن، وأديب حقبة، ورمز مرحلة، فما قدّمه ويقدّمه سعيد السريحي، هو كم من أضاميم المعرفة، وكنز في أضابير النقد، وجرابٌ من الوعي يحتسي منه كلّ مريد.

وأضاف "السلمي" أن "هذا الاحتفال جاء بمشاركة بين النادي والجمعية، حيث كان لمدير الجمعية فضل الترتيب والتسبيب له، فله شكري ولكم ترحيبي، ثم عُرض فيلم بعنوان "رحلة العالم وعبق العالم" عن سيرة السريحي، وتضمن كلمات لعدد من الشخصيات".

وتحدث الدكتور عبدالله الخطيب، عن الدكتور سعيد السريحي ناقداً ومفكراً ومثقفاً نوعياً" مسكوناً بسلوك الدخول في المناطق الوعِرة، ومواجهة الإكراهات المتعددة.


من جانبه قال أستاذ النقد الحديث بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عادل خميس الزهراني، عن السريحي بأنه كان يظهر بها في صوره الأولى مع أنها عادة لا تنتمي له ولا ينتمي لها، لكنها تعني أنه بفعلها يكسر روتيناً، ويحرك ساكناً، ويتحدى تقليداً، وكل هذا كافٍ لأن يسلك السريحي هذا المسلك، وهو المؤمن بالحرية والتجديد والتجريب.

واختتم حفل التدشين بتكريم الدكتور السريحي بعدة أعمال فنية عبارة عن بورتريه من أعمال الفنان الكبير هشام بنجابي، وبورتريه صخري على حجر العقيق من أعمال الفنانة مها الكافي، وصورة فوتوغرافية من أعمال الفنان خالد خضر.

وفي ختام الحفل تحدث السريحي بكلمة مؤثرة تفاعل معها الجميع، وشهدت الندوة مداخلات من الدكتور عثمان الصيني والدكتور عبدالله دحلان، وصالح بوقري، وعبده خال، وصالح الشادي.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
08:16 PM

النادي الأدبي بجدة وجمعية الثقافة والفنون يكرمان الدكتور سعيد السريحي

خلال أمسية استعرضت مسيرته الأدبية والصحفية والنقدية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
36

كرّم النادي الأدبي الثقافي وجمعية الثقافة والفنون بجدة، الأديب الدكتور سعيد السريحي، بحضور عدد من كبار المثقفين والأدباء يتقدمهم الدكتور عبدالعزيز خوجة.

وشهد حفل الافتتاح جولة في المعرض الفوتوغرافي "سعيد في الصورة" بعد ذلك بدأ الحفل، وقدمه الإعلامي سعد زهير، ثم ألقى الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، رئيس أدبي جدة كلمة اللجنة المنظمة، رحب من خلالها بالحضور.

وقال: في هذا المساء الذي يجتمع فيه (نادي جدة وجمعية الثقافة والفنون) يؤكدان أن ثمة شخصيات كانت وما زالت بمثابة رسل للفكر والأدب والنقد، يؤلفون الكتب أو يقيمون المحاضرات، ويكتبون المقالات فتردد أصداء طرحهم موقظة ربوات الثقافة؛ لتزدهر بخمائل المفردة.

وفي طليعة رسل الفن والأدب والثقافة الدكتور سعيد السريحي، الذي بطرحه يرتقي الذوق الأدبي واللغوي وبفكره يسمو النقد، إذا تحدث فكأنما يدير على السمّار كؤوساً من سلاف الكلمات العميقة، وإذا أنشد الشعر ألفيناها قصائد رقيقة، وإذا حاور أو تحدّث أمطرنا بوابل من الجمل الأنيقة.

وأضاف "أدركنا في النادي والجمعية المكانة الثقافية والمعرفية والعلمية والعملية للدكتور سعيد، فحضوره في المشهد الثقافي دائم، وطرحه وقراءته النقدية مؤثرة يحمل همّ الأدب ويتعلق ويتعمق بالفكرة تعلق الثمار بخواصر الأغصان".

وقال "السلمي": "لا نملك في هذا المساء الذي لا يتجاوز كونه تعبيراً رمزياً لمكانة هذا الرمز إلا أن نطلب منه أن يقبلها منا (نادياً وجمعية ثقافة وفنون) ولا أملك - شخصياً ونيابة عن رفيق الدرب وجار المكان والصديق الوفي محمد آل صبيح إلا أن نقول، إن ما يقدمه السريحي للنادي والجمعية بخاصة وللأدب والثقافة بعامة يتجاوز كونه قطرات ندى تبل صدى مؤسستي جدة في زمن صوحت بل تصحرت حدائق الأدب الغنَّاء، لكنّه ناقد وطن، وأديب حقبة، ورمز مرحلة، فما قدّمه ويقدّمه سعيد السريحي، هو كم من أضاميم المعرفة، وكنز في أضابير النقد، وجرابٌ من الوعي يحتسي منه كلّ مريد.

وأضاف "السلمي" أن "هذا الاحتفال جاء بمشاركة بين النادي والجمعية، حيث كان لمدير الجمعية فضل الترتيب والتسبيب له، فله شكري ولكم ترحيبي، ثم عُرض فيلم بعنوان "رحلة العالم وعبق العالم" عن سيرة السريحي، وتضمن كلمات لعدد من الشخصيات".

وتحدث الدكتور عبدالله الخطيب، عن الدكتور سعيد السريحي ناقداً ومفكراً ومثقفاً نوعياً" مسكوناً بسلوك الدخول في المناطق الوعِرة، ومواجهة الإكراهات المتعددة.


من جانبه قال أستاذ النقد الحديث بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عادل خميس الزهراني، عن السريحي بأنه كان يظهر بها في صوره الأولى مع أنها عادة لا تنتمي له ولا ينتمي لها، لكنها تعني أنه بفعلها يكسر روتيناً، ويحرك ساكناً، ويتحدى تقليداً، وكل هذا كافٍ لأن يسلك السريحي هذا المسلك، وهو المؤمن بالحرية والتجديد والتجريب.

واختتم حفل التدشين بتكريم الدكتور السريحي بعدة أعمال فنية عبارة عن بورتريه من أعمال الفنان الكبير هشام بنجابي، وبورتريه صخري على حجر العقيق من أعمال الفنانة مها الكافي، وصورة فوتوغرافية من أعمال الفنان خالد خضر.

وفي ختام الحفل تحدث السريحي بكلمة مؤثرة تفاعل معها الجميع، وشهدت الندوة مداخلات من الدكتور عثمان الصيني والدكتور عبدالله دحلان، وصالح بوقري، وعبده خال، وصالح الشادي.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,539
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,196
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,007

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة