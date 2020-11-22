النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إنستجرام" تطرح تحديثًا لا يصب في مصلحة المستخدم

يهم بصورة أكبر أصحاب الأعمال والعلامات التجارية

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل المصور "إنستجرام" طرحت تحديثًا جديدًا، وصف بأنه لا يصب في مصلحة المستخدم.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن التحديث الجديد يهم بصورة أكبر أصحاب الأعمال والعلامات التجارية، ولا يفيد المستخدم في شيء تقريبًا.

وأوضحت أن التحديث الجديد يتيح إمكانية وضع العلامات التجارية على مقاطع الفيديو القصيرة عبر خدمة "ريلز" التي أطلقتها إنستجرام مؤخرًا لتشبه بصورة كبيرة تطبيق "تيك توك" الشهير.

ويعمل التحديث الجديد على وضع العلامات التجارية على النظام الأساسي بالمنصة سواء على خدمتي "لايف" أو "ريلز"؛ مما يسمح لأصحاب الأعمال بالحصول على صفقات أكبر لمنتجاتهم المعروضة.

وتتضمن تلك الخدمة أيضًا من إنستجرام إمكانية وجود إعلانات للمحتوى مرتبطة بالعلامة التجارية المنشور عنها.

وقالت الشركة الأمريكية "فيسبوك" في بيان لها: "نرغب في التأكد من قدرة المبدعين على الكشف بوضوح عن منتجاتهم وعلاماتهم التجارية؛ بغض النظر عن نوعية التسويق التي يختارونها".

وألمح التقرير إلى أن المستخدمين العاديين وغير أصحاب العلامات التجارية، لن يتمكنوا من الاستفادة من تلك الخاصية المخصصة فقط لتحقيق الربح لـ"فيسبوك" الشركة المالكة لـ"إنستجرام".

إنستجرام التحديث الجديد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"إنستجرام" تطرح تحديثًا لا يصب في مصلحة المستخدم
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل المصور "إنستجرام" طرحت تحديثًا جديدًا، وصف بأنه لا يصب في مصلحة المستخدم.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن التحديث الجديد يهم بصورة أكبر أصحاب الأعمال والعلامات التجارية، ولا يفيد المستخدم في شيء تقريبًا.

وأوضحت أن التحديث الجديد يتيح إمكانية وضع العلامات التجارية على مقاطع الفيديو القصيرة عبر خدمة "ريلز" التي أطلقتها إنستجرام مؤخرًا لتشبه بصورة كبيرة تطبيق "تيك توك" الشهير.

ويعمل التحديث الجديد على وضع العلامات التجارية على النظام الأساسي بالمنصة سواء على خدمتي "لايف" أو "ريلز"؛ مما يسمح لأصحاب الأعمال بالحصول على صفقات أكبر لمنتجاتهم المعروضة.

وتتضمن تلك الخدمة أيضًا من إنستجرام إمكانية وجود إعلانات للمحتوى مرتبطة بالعلامة التجارية المنشور عنها.

وقالت الشركة الأمريكية "فيسبوك" في بيان لها: "نرغب في التأكد من قدرة المبدعين على الكشف بوضوح عن منتجاتهم وعلاماتهم التجارية؛ بغض النظر عن نوعية التسويق التي يختارونها".

وألمح التقرير إلى أن المستخدمين العاديين وغير أصحاب العلامات التجارية، لن يتمكنوا من الاستفادة من تلك الخاصية المخصصة فقط لتحقيق الربح لـ"فيسبوك" الشركة المالكة لـ"إنستجرام".

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
09:55 AM

"إنستجرام" تطرح تحديثًا لا يصب في مصلحة المستخدم

يهم بصورة أكبر أصحاب الأعمال والعلامات التجارية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,693

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل المصور "إنستجرام" طرحت تحديثًا جديدًا، وصف بأنه لا يصب في مصلحة المستخدم.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن التحديث الجديد يهم بصورة أكبر أصحاب الأعمال والعلامات التجارية، ولا يفيد المستخدم في شيء تقريبًا.

وأوضحت أن التحديث الجديد يتيح إمكانية وضع العلامات التجارية على مقاطع الفيديو القصيرة عبر خدمة "ريلز" التي أطلقتها إنستجرام مؤخرًا لتشبه بصورة كبيرة تطبيق "تيك توك" الشهير.

ويعمل التحديث الجديد على وضع العلامات التجارية على النظام الأساسي بالمنصة سواء على خدمتي "لايف" أو "ريلز"؛ مما يسمح لأصحاب الأعمال بالحصول على صفقات أكبر لمنتجاتهم المعروضة.

وتتضمن تلك الخدمة أيضًا من إنستجرام إمكانية وجود إعلانات للمحتوى مرتبطة بالعلامة التجارية المنشور عنها.

وقالت الشركة الأمريكية "فيسبوك" في بيان لها: "نرغب في التأكد من قدرة المبدعين على الكشف بوضوح عن منتجاتهم وعلاماتهم التجارية؛ بغض النظر عن نوعية التسويق التي يختارونها".

وألمح التقرير إلى أن المستخدمين العاديين وغير أصحاب العلامات التجارية، لن يتمكنوا من الاستفادة من تلك الخاصية المخصصة فقط لتحقيق الربح لـ"فيسبوك" الشركة المالكة لـ"إنستجرام".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,001
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,168
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,645
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,463

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة