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"صفقة تبادلية" بين أوتاوا وبكين بمباركة أمريكية.. "منغ" مقابل مواطنيْن كنديين

خطوة قد تنهي الجمود الدبلوماسي الحالي بين أكبر قوتين عالميتين

غادرت الصينية منغ وان تشو المديرة المالية لشركة "هواوي"، أراضي كندا، أمس الجمعة، في طريقها إلى بلادها بعدما توصلت إلى اتفاق مع الادعاء الأمريكي لإنهاء قضية احتيال مصرفي مقامة ضدها.

وغادرت منغ، وهي ابنة رين تشنغفي مؤسس "هواوي"، كندا على متن رحلة متجهة إلى مدينة شنتشن، وبعد ساعات من ذلك أفرجت السلطات الصينية عن كنديين اثنين كانت قد احتجزتهما بعد إلقاء القبض على منغ في كندا في ديسمبر 2018، لكن الصين نفت أن يكون احتجازهما مرتبطًا بقضية منغ.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تصريح للصحفيين في وقت متأخر الجمعة: إن الرجلين غادرا المجال الجوي الصيني في طريقهما إلى كندا؛ وفق "رويترز".

وكان الكنديان، وهما: رجل الأعمال مايكل سبافور، والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ؛ محتجزين في الصين منذ أكثر من 3 أعوام، وقضت محكمة صينية في أغسطس بسجن الأول 11 عامًا بتهمة التجسس.

وكانت القضية مصدر خلاف رئيسي في العلاقات الأمريكية الصينية؛ حيث أشار مسؤولون صينيون إلى ضرورة حلها لإنهاء الجمود الدبلوماسي بين أكبر قوتين في العالم.

وأُلقي القبض على منغ في مطار فانكوفر الدولي في ديسمبر 2018 بناء على مذكرة من الولايات المتحدة، ووجهت إليها تهم الاحتيال المصرفي والإلكتروني على خلفية مزاعم بتضليل "إتش.إس.بي.سي" بشأن التعاملات التجارية لعملاق معدات الاتصال في إيران.

وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تأجيل المحاكمة مع منغ، ويتعلق الاتفاق بمنغ وحدها، وقالت وزارة العدل الأمريكية: إنها تجهز لرفع دعوى ضد شركة هواوي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"صفقة تبادلية" بين أوتاوا وبكين بمباركة أمريكية.. "منغ" مقابل مواطنيْن كنديين
سبق

غادرت الصينية منغ وان تشو المديرة المالية لشركة "هواوي"، أراضي كندا، أمس الجمعة، في طريقها إلى بلادها بعدما توصلت إلى اتفاق مع الادعاء الأمريكي لإنهاء قضية احتيال مصرفي مقامة ضدها.

وغادرت منغ، وهي ابنة رين تشنغفي مؤسس "هواوي"، كندا على متن رحلة متجهة إلى مدينة شنتشن، وبعد ساعات من ذلك أفرجت السلطات الصينية عن كنديين اثنين كانت قد احتجزتهما بعد إلقاء القبض على منغ في كندا في ديسمبر 2018، لكن الصين نفت أن يكون احتجازهما مرتبطًا بقضية منغ.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تصريح للصحفيين في وقت متأخر الجمعة: إن الرجلين غادرا المجال الجوي الصيني في طريقهما إلى كندا؛ وفق "رويترز".

وكان الكنديان، وهما: رجل الأعمال مايكل سبافور، والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ؛ محتجزين في الصين منذ أكثر من 3 أعوام، وقضت محكمة صينية في أغسطس بسجن الأول 11 عامًا بتهمة التجسس.

وكانت القضية مصدر خلاف رئيسي في العلاقات الأمريكية الصينية؛ حيث أشار مسؤولون صينيون إلى ضرورة حلها لإنهاء الجمود الدبلوماسي بين أكبر قوتين في العالم.

وأُلقي القبض على منغ في مطار فانكوفر الدولي في ديسمبر 2018 بناء على مذكرة من الولايات المتحدة، ووجهت إليها تهم الاحتيال المصرفي والإلكتروني على خلفية مزاعم بتضليل "إتش.إس.بي.سي" بشأن التعاملات التجارية لعملاق معدات الاتصال في إيران.

وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تأجيل المحاكمة مع منغ، ويتعلق الاتفاق بمنغ وحدها، وقالت وزارة العدل الأمريكية: إنها تجهز لرفع دعوى ضد شركة هواوي.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
10:51 AM

"صفقة تبادلية" بين أوتاوا وبكين بمباركة أمريكية.. "منغ" مقابل مواطنيْن كنديين

خطوة قد تنهي الجمود الدبلوماسي الحالي بين أكبر قوتين عالميتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادرت الصينية منغ وان تشو المديرة المالية لشركة "هواوي"، أراضي كندا، أمس الجمعة، في طريقها إلى بلادها بعدما توصلت إلى اتفاق مع الادعاء الأمريكي لإنهاء قضية احتيال مصرفي مقامة ضدها.

وغادرت منغ، وهي ابنة رين تشنغفي مؤسس "هواوي"، كندا على متن رحلة متجهة إلى مدينة شنتشن، وبعد ساعات من ذلك أفرجت السلطات الصينية عن كنديين اثنين كانت قد احتجزتهما بعد إلقاء القبض على منغ في كندا في ديسمبر 2018، لكن الصين نفت أن يكون احتجازهما مرتبطًا بقضية منغ.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تصريح للصحفيين في وقت متأخر الجمعة: إن الرجلين غادرا المجال الجوي الصيني في طريقهما إلى كندا؛ وفق "رويترز".

وكان الكنديان، وهما: رجل الأعمال مايكل سبافور، والدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ؛ محتجزين في الصين منذ أكثر من 3 أعوام، وقضت محكمة صينية في أغسطس بسجن الأول 11 عامًا بتهمة التجسس.

وكانت القضية مصدر خلاف رئيسي في العلاقات الأمريكية الصينية؛ حيث أشار مسؤولون صينيون إلى ضرورة حلها لإنهاء الجمود الدبلوماسي بين أكبر قوتين في العالم.

وأُلقي القبض على منغ في مطار فانكوفر الدولي في ديسمبر 2018 بناء على مذكرة من الولايات المتحدة، ووجهت إليها تهم الاحتيال المصرفي والإلكتروني على خلفية مزاعم بتضليل "إتش.إس.بي.سي" بشأن التعاملات التجارية لعملاق معدات الاتصال في إيران.

وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تأجيل المحاكمة مع منغ، ويتعلق الاتفاق بمنغ وحدها، وقالت وزارة العدل الأمريكية: إنها تجهز لرفع دعوى ضد شركة هواوي.

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