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تهيئة 50 ألف "موقف" لحجاج بيت الله الحرام بحجوزات مداخل مكة الـ5

تماشياً مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

أنهت أمانة العاصمة المقدسة كل الترتيبات لتهيئة المواقف "الخمسة" الموجودة على مداخل مكة المكرمة؛ استعداداً لحجز وإيقاف السيارات الصغيرة، وتم تجهيز تلك المواقف لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1442هـ تماشياً مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأشارت وكالة التشييد والصيانة بالأمانة إلى تهيئة المرافق المُلحقة بمواقف السيارات والمشتملة على مجمعات الدوائر الحكومية، وصالات انتظار الحجاج، ومجمعات دورات المياه، حيث جرى تجهيز مقارّ الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج وتنفيذ المباني الخرسانية والبركسات وأعمال التشطيبات والصيانة.


وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة 50 ألف مركبة، حيث أكملت وكالة التشييد والصيانة جميع الترتيبات اللازمة لتهيئتها من خلال القيام بأعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير وتوفير الحواجز الخرسانية وأعمال النظافة المستمرة التي تشمل جميع المواقف، لتمكين الحجاج والزوار من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان.

أمانة العاصمة المقدسة

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تهيئة 50 ألف "موقف" لحجاج بيت الله الحرام بحجوزات مداخل مكة الـ5
سبق

أنهت أمانة العاصمة المقدسة كل الترتيبات لتهيئة المواقف "الخمسة" الموجودة على مداخل مكة المكرمة؛ استعداداً لحجز وإيقاف السيارات الصغيرة، وتم تجهيز تلك المواقف لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1442هـ تماشياً مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأشارت وكالة التشييد والصيانة بالأمانة إلى تهيئة المرافق المُلحقة بمواقف السيارات والمشتملة على مجمعات الدوائر الحكومية، وصالات انتظار الحجاج، ومجمعات دورات المياه، حيث جرى تجهيز مقارّ الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج وتنفيذ المباني الخرسانية والبركسات وأعمال التشطيبات والصيانة.


وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة 50 ألف مركبة، حيث أكملت وكالة التشييد والصيانة جميع الترتيبات اللازمة لتهيئتها من خلال القيام بأعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير وتوفير الحواجز الخرسانية وأعمال النظافة المستمرة التي تشمل جميع المواقف، لتمكين الحجاج والزوار من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:27 PM

تهيئة 50 ألف "موقف" لحجاج بيت الله الحرام بحجوزات مداخل مكة الـ5

تماشياً مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أنهت أمانة العاصمة المقدسة كل الترتيبات لتهيئة المواقف "الخمسة" الموجودة على مداخل مكة المكرمة؛ استعداداً لحجز وإيقاف السيارات الصغيرة، وتم تجهيز تلك المواقف لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1442هـ تماشياً مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأشارت وكالة التشييد والصيانة بالأمانة إلى تهيئة المرافق المُلحقة بمواقف السيارات والمشتملة على مجمعات الدوائر الحكومية، وصالات انتظار الحجاج، ومجمعات دورات المياه، حيث جرى تجهيز مقارّ الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج وتنفيذ المباني الخرسانية والبركسات وأعمال التشطيبات والصيانة.


وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة 50 ألف مركبة، حيث أكملت وكالة التشييد والصيانة جميع الترتيبات اللازمة لتهيئتها من خلال القيام بأعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير وتوفير الحواجز الخرسانية وأعمال النظافة المستمرة التي تشمل جميع المواقف، لتمكين الحجاج والزوار من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان.

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