صورة مكة للعالم.. مصلو الحرم المكي يرسمون لوحة في التنظيم والدقة

في مشهد يجسد الروحانية الإيمانية مع مراعاة الاحترازات والتباعد الجسدي

تداول نشطاء عبر شبكات التواصل، اليوم الثلاثاء، صورة للحرم المكي الشريف، في تناسق صفوف المعتمرين والمصلين في لوحة وُصفت بالدقة والجودة وحسن التنظيم، مع الأخذ بالاحترازات من حيث التباعد.

ووصفها النشطاء بأنها صورة من مكة المكرمة للعالم؛ حيث اصطف الرجال في منظر مهيب لأداء إحدى الصلوات؛ بينما اصطف النساء في منظر آخر في الترتيب والتباعد الجسدي وشكلت هذه اللوحة منظرًا يجسد الروحانية الإيمانية.