إصابات "كورونا" بتونس ترتفع إلى 45892 حالة و740 وفاة

سجلت تونس خلال الـ 24 الساعة الماضية 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و29 حالة وفاة.
وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 45892 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 740 شخصًا.
سجلت تونس خلال الـ 24 الساعة الماضية 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و29 حالة وفاة.
وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 45892 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 740 شخصًا.
سجلت تونس خلال الـ 24 الساعة الماضية 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و29 حالة وفاة.
وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 45892 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 740 شخصًا.
سجلت تونس خلال الـ 24 الساعة الماضية 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و29 حالة وفاة.
وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 45892 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 740 شخصًا.