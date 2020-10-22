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إصابات "كورونا" بتونس ترتفع إلى 45892 حالة و740 وفاة

سجلت 1500 إصابة جديدة و29 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت تونس خلال الـ 24 الساعة الماضية 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و29 حالة وفاة.


وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 45892 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 740 شخصًا.

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إصابات "كورونا" بتونس ترتفع إلى 45892 حالة و740 وفاة
سبق

سجلت تونس خلال الـ 24 الساعة الماضية 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و29 حالة وفاة.


وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 45892 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 740 شخصًا.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
12:37 AM

إصابات "كورونا" بتونس ترتفع إلى 45892 حالة و740 وفاة

سجلت 1500 إصابة جديدة و29 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس خلال الـ 24 الساعة الماضية 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و29 حالة وفاة.


وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 45892 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 740 شخصًا.

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