النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الأدب" تعلن عن مبادرة "ترجم" لتعزيز المحتوى العربي

لخدمة الباحثين من خلال توفيرها مواد مترجمة عالية القيمة

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن مبادرتها لإثراء المحتوى العربي وتعزيز التبادل الثقافي بين اللغة العربية ونظيراتها في العالم؛ وذلك تحت عنوان مبادرة "ترجم" التي تُعد واحدة من حزمة المبادرات الأولى التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل إطلاق رؤيتها وتوجهاتها.

وتهدف مبادرة "ترجم" التي تأتي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للترجمة الموافق ليوم 30 سبتمبر من كل عام؛ لإثراء المحتوى العربي بالمواد المترجمة من لغات العالم ذات القيمتين العلمية والأدبية، إلى جانب نشر المؤلفات العربية إلى العالم بجودة عالية، مع ما يتضمنه ذلك من خدمة للغة العربية عن طريق الترجمة منها وإليها.

وترمي المبادرة إلى خدمة الباحثين والدارسين باللغة العربية، عبر توفيرها لمواد مترجمة عالية القيمة وذات أهمية علمية وأدبية، ودعم جهود التبادل الثقافي الدولي.

وتأتي المبادرة تجسيدًا لإيمان هيئة الأدب والنشر والترجمة بأهمية عملية الترجمة ودورها في فتح آفاق أكبر للتواصل الثقافي بين الشعوب، ونقل المعرفة الإنسانية، ومواكبة حراك الثقافة والأفكار والوعي العالمي؛ من خلال التفاعل المتبادل بين القراء العرب والثقافة العالمية باختلاف اتجاهاتها ومشاربها الإبداعية والفكرية.

وتسعى المبادرة إلى استعادة الدور المؤثر الذي لعبته الترجمة في تاريخ الحضارة العربية، عندما نقل المسلمون الأوائل جواهر الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية، وساهموا في حفظ الإبداعات التأسيسية الأولى للوعي الإنساني ومن ثم نقلها إلى العالم الجديد. حيث ستعمل المبادرة على ترجمة أهم الإنتاجات العقلية المعاصرة ومنها أحدث المقالات العلمية والفكرية العالمية وتوفيرها مجانًا للقراء العرب، بالإضافة إلى أدوارها الرئيسية في ترجمة الكتب والمؤلفات المرجعية من وإلى اللغة العربية.

وتجسد مبادرة "ترجم" حرص هيئة الأدب والنشر والترجمة على تحقيق هدف وزارة الثقافة المتمثل في جعل الثقافة نمط حياة عبر توفير مناخ ثقافي حيوي لتبادل المعرفة يتفاعل فيه المجتمع بشكل مستمر ومتنامٍ مع الثقافة العالمية المعاصرة. كما ستساهم المبادرة في تحقيق المستوى الثالث من رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز وإثراء محتوى اللغة العربية.

هيئة الأدب والنشر والترجمة مبادرة ترجم

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"هيئة الأدب" تعلن عن مبادرة "ترجم" لتعزيز المحتوى العربي
سبق

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن مبادرتها لإثراء المحتوى العربي وتعزيز التبادل الثقافي بين اللغة العربية ونظيراتها في العالم؛ وذلك تحت عنوان مبادرة "ترجم" التي تُعد واحدة من حزمة المبادرات الأولى التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل إطلاق رؤيتها وتوجهاتها.

وتهدف مبادرة "ترجم" التي تأتي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للترجمة الموافق ليوم 30 سبتمبر من كل عام؛ لإثراء المحتوى العربي بالمواد المترجمة من لغات العالم ذات القيمتين العلمية والأدبية، إلى جانب نشر المؤلفات العربية إلى العالم بجودة عالية، مع ما يتضمنه ذلك من خدمة للغة العربية عن طريق الترجمة منها وإليها.

وترمي المبادرة إلى خدمة الباحثين والدارسين باللغة العربية، عبر توفيرها لمواد مترجمة عالية القيمة وذات أهمية علمية وأدبية، ودعم جهود التبادل الثقافي الدولي.

وتأتي المبادرة تجسيدًا لإيمان هيئة الأدب والنشر والترجمة بأهمية عملية الترجمة ودورها في فتح آفاق أكبر للتواصل الثقافي بين الشعوب، ونقل المعرفة الإنسانية، ومواكبة حراك الثقافة والأفكار والوعي العالمي؛ من خلال التفاعل المتبادل بين القراء العرب والثقافة العالمية باختلاف اتجاهاتها ومشاربها الإبداعية والفكرية.

وتسعى المبادرة إلى استعادة الدور المؤثر الذي لعبته الترجمة في تاريخ الحضارة العربية، عندما نقل المسلمون الأوائل جواهر الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية، وساهموا في حفظ الإبداعات التأسيسية الأولى للوعي الإنساني ومن ثم نقلها إلى العالم الجديد. حيث ستعمل المبادرة على ترجمة أهم الإنتاجات العقلية المعاصرة ومنها أحدث المقالات العلمية والفكرية العالمية وتوفيرها مجانًا للقراء العرب، بالإضافة إلى أدوارها الرئيسية في ترجمة الكتب والمؤلفات المرجعية من وإلى اللغة العربية.

وتجسد مبادرة "ترجم" حرص هيئة الأدب والنشر والترجمة على تحقيق هدف وزارة الثقافة المتمثل في جعل الثقافة نمط حياة عبر توفير مناخ ثقافي حيوي لتبادل المعرفة يتفاعل فيه المجتمع بشكل مستمر ومتنامٍ مع الثقافة العالمية المعاصرة. كما ستساهم المبادرة في تحقيق المستوى الثالث من رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز وإثراء محتوى اللغة العربية.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
01:40 PM

"هيئة الأدب" تعلن عن مبادرة "ترجم" لتعزيز المحتوى العربي

لخدمة الباحثين من خلال توفيرها مواد مترجمة عالية القيمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
125

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن مبادرتها لإثراء المحتوى العربي وتعزيز التبادل الثقافي بين اللغة العربية ونظيراتها في العالم؛ وذلك تحت عنوان مبادرة "ترجم" التي تُعد واحدة من حزمة المبادرات الأولى التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل إطلاق رؤيتها وتوجهاتها.

وتهدف مبادرة "ترجم" التي تأتي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للترجمة الموافق ليوم 30 سبتمبر من كل عام؛ لإثراء المحتوى العربي بالمواد المترجمة من لغات العالم ذات القيمتين العلمية والأدبية، إلى جانب نشر المؤلفات العربية إلى العالم بجودة عالية، مع ما يتضمنه ذلك من خدمة للغة العربية عن طريق الترجمة منها وإليها.

وترمي المبادرة إلى خدمة الباحثين والدارسين باللغة العربية، عبر توفيرها لمواد مترجمة عالية القيمة وذات أهمية علمية وأدبية، ودعم جهود التبادل الثقافي الدولي.

وتأتي المبادرة تجسيدًا لإيمان هيئة الأدب والنشر والترجمة بأهمية عملية الترجمة ودورها في فتح آفاق أكبر للتواصل الثقافي بين الشعوب، ونقل المعرفة الإنسانية، ومواكبة حراك الثقافة والأفكار والوعي العالمي؛ من خلال التفاعل المتبادل بين القراء العرب والثقافة العالمية باختلاف اتجاهاتها ومشاربها الإبداعية والفكرية.

وتسعى المبادرة إلى استعادة الدور المؤثر الذي لعبته الترجمة في تاريخ الحضارة العربية، عندما نقل المسلمون الأوائل جواهر الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية، وساهموا في حفظ الإبداعات التأسيسية الأولى للوعي الإنساني ومن ثم نقلها إلى العالم الجديد. حيث ستعمل المبادرة على ترجمة أهم الإنتاجات العقلية المعاصرة ومنها أحدث المقالات العلمية والفكرية العالمية وتوفيرها مجانًا للقراء العرب، بالإضافة إلى أدوارها الرئيسية في ترجمة الكتب والمؤلفات المرجعية من وإلى اللغة العربية.

وتجسد مبادرة "ترجم" حرص هيئة الأدب والنشر والترجمة على تحقيق هدف وزارة الثقافة المتمثل في جعل الثقافة نمط حياة عبر توفير مناخ ثقافي حيوي لتبادل المعرفة يتفاعل فيه المجتمع بشكل مستمر ومتنامٍ مع الثقافة العالمية المعاصرة. كما ستساهم المبادرة في تحقيق المستوى الثالث من رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز وإثراء محتوى اللغة العربية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,478
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,189
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,268
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,972

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة