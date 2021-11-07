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شرطة جازان: القبض على 3 أشخاص تشاجروا داخل أحد المحال التجارية

جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا قبضت على (3) مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، في مشاجرة جماعية داخل أحد المحال التجارية، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة جازان: القبض على 3 أشخاص تشاجروا داخل أحد المحال التجارية
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا قبضت على (3) مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، في مشاجرة جماعية داخل أحد المحال التجارية، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
10:19 AM

شرطة جازان: القبض على 3 أشخاص تشاجروا داخل أحد المحال التجارية

جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا قبضت على (3) مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، في مشاجرة جماعية داخل أحد المحال التجارية، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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