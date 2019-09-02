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بالصور.. منسوبو الضبط الأمني بالأفلاج يوزعون الورود على المارة

احتفالاً بانطلاقة العام الدراسي الجديد.. ولاقت استحسان الجميع

وزع منسوبو مركز الضبط الأمني بالأفلاج الورود على المارة؛ احتفالاً بانطلاقة العام الدراسي الجديد، في خطوة لاقت استحسان وإشادة الجميع.

يذكر أن مركز الضبط الأمني يتميز -بالإضافة إلى إنجازاته الأمنية- بالتفاعل ومشاركة المجتمع في المناسبات الوطنية.

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بالصور.. منسوبو الضبط الأمني بالأفلاج يوزعون الورود على المارة
سبق

وزع منسوبو مركز الضبط الأمني بالأفلاج الورود على المارة؛ احتفالاً بانطلاقة العام الدراسي الجديد، في خطوة لاقت استحسان وإشادة الجميع.

يذكر أن مركز الضبط الأمني يتميز -بالإضافة إلى إنجازاته الأمنية- بالتفاعل ومشاركة المجتمع في المناسبات الوطنية.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
07:01 PM

بالصور.. منسوبو الضبط الأمني بالأفلاج يوزعون الورود على المارة

احتفالاً بانطلاقة العام الدراسي الجديد.. ولاقت استحسان الجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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وزع منسوبو مركز الضبط الأمني بالأفلاج الورود على المارة؛ احتفالاً بانطلاقة العام الدراسي الجديد، في خطوة لاقت استحسان وإشادة الجميع.

يذكر أن مركز الضبط الأمني يتميز -بالإضافة إلى إنجازاته الأمنية- بالتفاعل ومشاركة المجتمع في المناسبات الوطنية.

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