النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحدث الأبرز.. "سحابة زين" تنطلق في معرض "جيتكس 2019 بدبي"

"زين السعودية" توقع اتفاقية مع "ويل كلاود" لإدارة الخدمات السحابية

أطلقت "زين السعودية" خلال مشاركتها في معرض "جيتكس 2019 بدبي"، سحابة "زين" والتي تأتي بدعم من "علي بابا كلاود"، في حدث بارز أعلن عنه خلال معرض جيتكس للعام الحالي.

وجاء هذا التحرك ثمرة للتعاون المشترك بين "زين السعودية" مع شركة "علي بابا كلاود" مما نتج عنه تدشين "سحابة زين"، في خطوة تترجم حرص شركة "زين" على أن تكون رائدة في هذا المجال من جهة، وأن توسع محفظتها من الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الأعمال من جهة أخرى، بما يعزز من النشاط الاقتصادي والتجاري.

ومن شأن هذه الخطوة أن تخدم قطاع الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة ومنظومة ريادة الأعمال، وترفع من مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، مساهمة في تحقيق استراتيجية التحول الرقمي التي تتطلع إليها المملكة وفقاً لرؤية 2030.

وتعتبر شركة "علي بابا كلاود" ثالث أكبر الشركات العالمية في مجال الحوسبة السحابية، فيما تمتلك "زين السعودية" أدوات تنافسية مميزة، عززت من حضور وقوة الشركة في أحد أضخم أسواق الاتصالات في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين لشركة "زين السعودية" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان: نحن في زين السعودية نسعى دائماً لإثراء محفظة أعمالنا مع شركاء عالميين رائدين مثل "علي بابا كلاود".

وأضاف: "زين السعودية" تعتز كثيراً بمثل هذه الخطوات النوعية التي تترجم حرص الشركة الدائم على تقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال في المملكة.

إلى ذلك، وقعت "زين السعودية" عقداً مع "ويل كلاود"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي، تمهيداً لإطلاق خدمة السحابة العامة في المملكة العربية السعودية، حيث سيتعاون كل من " ويل كلاود" وشركة "زين السعودية" في نشر وتشغيل وصيانة المنصة السحابية العامة، بالإضافة لتوفير حلول رأسية لخدمة أسواق الشركات في المملكة.

وبموجب العقد المبرم بين الطرفين، ستقدم "ويل كلاود "منصة سحابية عامة مرنة وقابلة للتوسع من خلال الاستفادة من "Alibaba’s Apsara Stack" وهو حل سحابي متكامل، فيما ستتيح هذه المنصة لشركة "زين السعودية" اغتنام فرص أعمال جديدة في عصر الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

وتخطط "زين السعودية"، من خلال هذه البنية التحتية السحابية العامة، لتزويد عملائها بالحلول العمودية مثل "إنترنت الأشياء تحت العلامة التجارية "Zain Cloud" والتي ستوفر فيها "ويل كلاود" الدعم التقني وتصميم الحلول لعملاء "زين".

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال "السدحان": نخطط في شركة زين السعودية لإطلاق خدمات السحابة العامة في المملكة العربية السعودية، كما أننا نعمل على إثراء عروض خدماتنا والتوسع في السوق، لذلك وقع اختيارنا على شركة "ويل كلاود" لتكون شريكنا في الخدمة السحابية، وذلك لأننا نثق في خبرة الشركة في تقنية المعلومات والاتصالات وخبرتهم في الخدمات السحابية".

وأضاف: شركة" ويل كلاود" ساهمت بنجاح شركات الاتصالات من مختلف أرجاء العالم على نشر وصيانة وتشغيل المرافق السحابية.

زين زين السعودية جيتكس 2019 بدبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحدث الأبرز.. "سحابة زين" تنطلق في معرض "جيتكس 2019 بدبي"
سبق

أطلقت "زين السعودية" خلال مشاركتها في معرض "جيتكس 2019 بدبي"، سحابة "زين" والتي تأتي بدعم من "علي بابا كلاود"، في حدث بارز أعلن عنه خلال معرض جيتكس للعام الحالي.

وجاء هذا التحرك ثمرة للتعاون المشترك بين "زين السعودية" مع شركة "علي بابا كلاود" مما نتج عنه تدشين "سحابة زين"، في خطوة تترجم حرص شركة "زين" على أن تكون رائدة في هذا المجال من جهة، وأن توسع محفظتها من الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الأعمال من جهة أخرى، بما يعزز من النشاط الاقتصادي والتجاري.

ومن شأن هذه الخطوة أن تخدم قطاع الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة ومنظومة ريادة الأعمال، وترفع من مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، مساهمة في تحقيق استراتيجية التحول الرقمي التي تتطلع إليها المملكة وفقاً لرؤية 2030.

وتعتبر شركة "علي بابا كلاود" ثالث أكبر الشركات العالمية في مجال الحوسبة السحابية، فيما تمتلك "زين السعودية" أدوات تنافسية مميزة، عززت من حضور وقوة الشركة في أحد أضخم أسواق الاتصالات في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين لشركة "زين السعودية" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان: نحن في زين السعودية نسعى دائماً لإثراء محفظة أعمالنا مع شركاء عالميين رائدين مثل "علي بابا كلاود".

وأضاف: "زين السعودية" تعتز كثيراً بمثل هذه الخطوات النوعية التي تترجم حرص الشركة الدائم على تقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال في المملكة.

إلى ذلك، وقعت "زين السعودية" عقداً مع "ويل كلاود"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي، تمهيداً لإطلاق خدمة السحابة العامة في المملكة العربية السعودية، حيث سيتعاون كل من " ويل كلاود" وشركة "زين السعودية" في نشر وتشغيل وصيانة المنصة السحابية العامة، بالإضافة لتوفير حلول رأسية لخدمة أسواق الشركات في المملكة.

وبموجب العقد المبرم بين الطرفين، ستقدم "ويل كلاود "منصة سحابية عامة مرنة وقابلة للتوسع من خلال الاستفادة من "Alibaba’s Apsara Stack" وهو حل سحابي متكامل، فيما ستتيح هذه المنصة لشركة "زين السعودية" اغتنام فرص أعمال جديدة في عصر الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

وتخطط "زين السعودية"، من خلال هذه البنية التحتية السحابية العامة، لتزويد عملائها بالحلول العمودية مثل "إنترنت الأشياء تحت العلامة التجارية "Zain Cloud" والتي ستوفر فيها "ويل كلاود" الدعم التقني وتصميم الحلول لعملاء "زين".

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال "السدحان": نخطط في شركة زين السعودية لإطلاق خدمات السحابة العامة في المملكة العربية السعودية، كما أننا نعمل على إثراء عروض خدماتنا والتوسع في السوق، لذلك وقع اختيارنا على شركة "ويل كلاود" لتكون شريكنا في الخدمة السحابية، وذلك لأننا نثق في خبرة الشركة في تقنية المعلومات والاتصالات وخبرتهم في الخدمات السحابية".

وأضاف: شركة" ويل كلاود" ساهمت بنجاح شركات الاتصالات من مختلف أرجاء العالم على نشر وصيانة وتشغيل المرافق السحابية.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
06:04 PM
اخر تعديل
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
07:48 PM

الحدث الأبرز.. "سحابة زين" تنطلق في معرض "جيتكس 2019 بدبي"

"زين السعودية" توقع اتفاقية مع "ويل كلاود" لإدارة الخدمات السحابية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,458

أطلقت "زين السعودية" خلال مشاركتها في معرض "جيتكس 2019 بدبي"، سحابة "زين" والتي تأتي بدعم من "علي بابا كلاود"، في حدث بارز أعلن عنه خلال معرض جيتكس للعام الحالي.

وجاء هذا التحرك ثمرة للتعاون المشترك بين "زين السعودية" مع شركة "علي بابا كلاود" مما نتج عنه تدشين "سحابة زين"، في خطوة تترجم حرص شركة "زين" على أن تكون رائدة في هذا المجال من جهة، وأن توسع محفظتها من الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الأعمال من جهة أخرى، بما يعزز من النشاط الاقتصادي والتجاري.

ومن شأن هذه الخطوة أن تخدم قطاع الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة ومنظومة ريادة الأعمال، وترفع من مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، مساهمة في تحقيق استراتيجية التحول الرقمي التي تتطلع إليها المملكة وفقاً لرؤية 2030.

وتعتبر شركة "علي بابا كلاود" ثالث أكبر الشركات العالمية في مجال الحوسبة السحابية، فيما تمتلك "زين السعودية" أدوات تنافسية مميزة، عززت من حضور وقوة الشركة في أحد أضخم أسواق الاتصالات في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين لشركة "زين السعودية" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان: نحن في زين السعودية نسعى دائماً لإثراء محفظة أعمالنا مع شركاء عالميين رائدين مثل "علي بابا كلاود".

وأضاف: "زين السعودية" تعتز كثيراً بمثل هذه الخطوات النوعية التي تترجم حرص الشركة الدائم على تقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال في المملكة.

إلى ذلك، وقعت "زين السعودية" عقداً مع "ويل كلاود"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي، تمهيداً لإطلاق خدمة السحابة العامة في المملكة العربية السعودية، حيث سيتعاون كل من " ويل كلاود" وشركة "زين السعودية" في نشر وتشغيل وصيانة المنصة السحابية العامة، بالإضافة لتوفير حلول رأسية لخدمة أسواق الشركات في المملكة.

وبموجب العقد المبرم بين الطرفين، ستقدم "ويل كلاود "منصة سحابية عامة مرنة وقابلة للتوسع من خلال الاستفادة من "Alibaba’s Apsara Stack" وهو حل سحابي متكامل، فيما ستتيح هذه المنصة لشركة "زين السعودية" اغتنام فرص أعمال جديدة في عصر الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

وتخطط "زين السعودية"، من خلال هذه البنية التحتية السحابية العامة، لتزويد عملائها بالحلول العمودية مثل "إنترنت الأشياء تحت العلامة التجارية "Zain Cloud" والتي ستوفر فيها "ويل كلاود" الدعم التقني وتصميم الحلول لعملاء "زين".

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال "السدحان": نخطط في شركة زين السعودية لإطلاق خدمات السحابة العامة في المملكة العربية السعودية، كما أننا نعمل على إثراء عروض خدماتنا والتوسع في السوق، لذلك وقع اختيارنا على شركة "ويل كلاود" لتكون شريكنا في الخدمة السحابية، وذلك لأننا نثق في خبرة الشركة في تقنية المعلومات والاتصالات وخبرتهم في الخدمات السحابية".

وأضاف: شركة" ويل كلاود" ساهمت بنجاح شركات الاتصالات من مختلف أرجاء العالم على نشر وصيانة وتشغيل المرافق السحابية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,851
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,625
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,719
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,399

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة