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"محافظ جدة" يُكَرّم عدداً من منسوبي الشرطة ورجال البحث الجنائي

لمساهمتهم في كشف عدد من القضايا آخرها الإطاحة بعصابة الـ4.5 مليون

كرّم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، صباح اليوم، عدداً من منسوبي شرطة المحافظة؛ نظير تميزهم ومساهمتهم في كشف عدد من القضايا الأمنية، وآخرها القبض على تشكيل عصابي تَمَكّن من سرقة أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، ونجح رجال البحث الجنائي بشرطة جدة، في الإطاحة بهذه العصابة، وإحالتها للنيابة العامة بعد تسجيل اعترافاتهم.

حضر حفل التكريم مديرُ شرطة محافظة جدة العميد محمد الوذيناني.

وأشاد الأمير مشعل بن ماجد بالجهود المبذولة من قِبَل شرطة جدة في جميع القضايا؛ مثمناً ما يُبذل من قِبَل رجال الأمن، وما حققوه من نتائج إيجابية من خلال منظومة الأمن؛ حاثاً المكرّمين على أهمية مواصلة العطاء وبذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه، عبّر العميد الوذيناني والمكرمين عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير مشعل بن ماجد، على متابعته لسير عمل شرطة المحافظة، وتكريمهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوس المكرمين، وحافزاً لبذل المزيد من الجهد.

وفي ختام اللقاء، وُزّعت شهادات التقدير على المكرمين.

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"محافظ جدة" يُكَرّم عدداً من منسوبي الشرطة ورجال البحث الجنائي
سبق

كرّم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، صباح اليوم، عدداً من منسوبي شرطة المحافظة؛ نظير تميزهم ومساهمتهم في كشف عدد من القضايا الأمنية، وآخرها القبض على تشكيل عصابي تَمَكّن من سرقة أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، ونجح رجال البحث الجنائي بشرطة جدة، في الإطاحة بهذه العصابة، وإحالتها للنيابة العامة بعد تسجيل اعترافاتهم.

حضر حفل التكريم مديرُ شرطة محافظة جدة العميد محمد الوذيناني.

وأشاد الأمير مشعل بن ماجد بالجهود المبذولة من قِبَل شرطة جدة في جميع القضايا؛ مثمناً ما يُبذل من قِبَل رجال الأمن، وما حققوه من نتائج إيجابية من خلال منظومة الأمن؛ حاثاً المكرّمين على أهمية مواصلة العطاء وبذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه، عبّر العميد الوذيناني والمكرمين عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير مشعل بن ماجد، على متابعته لسير عمل شرطة المحافظة، وتكريمهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوس المكرمين، وحافزاً لبذل المزيد من الجهد.

وفي ختام اللقاء، وُزّعت شهادات التقدير على المكرمين.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
01:09 PM

"محافظ جدة" يُكَرّم عدداً من منسوبي الشرطة ورجال البحث الجنائي

لمساهمتهم في كشف عدد من القضايا آخرها الإطاحة بعصابة الـ4.5 مليون

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرّم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، صباح اليوم، عدداً من منسوبي شرطة المحافظة؛ نظير تميزهم ومساهمتهم في كشف عدد من القضايا الأمنية، وآخرها القبض على تشكيل عصابي تَمَكّن من سرقة أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، ونجح رجال البحث الجنائي بشرطة جدة، في الإطاحة بهذه العصابة، وإحالتها للنيابة العامة بعد تسجيل اعترافاتهم.

حضر حفل التكريم مديرُ شرطة محافظة جدة العميد محمد الوذيناني.

وأشاد الأمير مشعل بن ماجد بالجهود المبذولة من قِبَل شرطة جدة في جميع القضايا؛ مثمناً ما يُبذل من قِبَل رجال الأمن، وما حققوه من نتائج إيجابية من خلال منظومة الأمن؛ حاثاً المكرّمين على أهمية مواصلة العطاء وبذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه، عبّر العميد الوذيناني والمكرمين عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير مشعل بن ماجد، على متابعته لسير عمل شرطة المحافظة، وتكريمهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوس المكرمين، وحافزاً لبذل المزيد من الجهد.

وفي ختام اللقاء، وُزّعت شهادات التقدير على المكرمين.

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