النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم محايل" يعقد أولى حلقات الشراكة مع الأسرة

بمشاركة 150 ولي أمر

دشن مدير التعليم بمحايل منصور بن عبدالله آل شريم بحضور المساعد للشؤون التعليمية علي بن محسن العداوي وبمشاركة 150 ولي أمر أولى حلقات النقاش لأولياء الأمور بثانوية المستقبل، والتي تأتي إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم، وتهدف إلى مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، وإبراز دورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية.

وقال مدير وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع محمد الفلقي الذي قدم عدداً من الحلقات التدريبية: "إن البرنامج يستهدف 2400 ولي أمر بمحايل والمكاتب التابعة للإدارة". مؤكداً أن اللقاء شهد تفاعلاً كبيراً من الحضور.

يذكر أن وزارة التعليم شرعت في تنفيذ 1600 حلقة نقاش لأولياء الأمور بالمناطق والمحافظات مستهدفة بذلك 160 ألف مشارك ومشاركة من أولياء الأمور بـ46 إدارة تعليمية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم محايل" يعقد أولى حلقات الشراكة مع الأسرة
سبق

دشن مدير التعليم بمحايل منصور بن عبدالله آل شريم بحضور المساعد للشؤون التعليمية علي بن محسن العداوي وبمشاركة 150 ولي أمر أولى حلقات النقاش لأولياء الأمور بثانوية المستقبل، والتي تأتي إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم، وتهدف إلى مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، وإبراز دورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية.

وقال مدير وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع محمد الفلقي الذي قدم عدداً من الحلقات التدريبية: "إن البرنامج يستهدف 2400 ولي أمر بمحايل والمكاتب التابعة للإدارة". مؤكداً أن اللقاء شهد تفاعلاً كبيراً من الحضور.

يذكر أن وزارة التعليم شرعت في تنفيذ 1600 حلقة نقاش لأولياء الأمور بالمناطق والمحافظات مستهدفة بذلك 160 ألف مشارك ومشاركة من أولياء الأمور بـ46 إدارة تعليمية.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
12:36 AM
اخر تعديل
21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
11:58 PM

"تعليم محايل" يعقد أولى حلقات الشراكة مع الأسرة

بمشاركة 150 ولي أمر

A A A
محمد طيران - محايل عسير
0
161

دشن مدير التعليم بمحايل منصور بن عبدالله آل شريم بحضور المساعد للشؤون التعليمية علي بن محسن العداوي وبمشاركة 150 ولي أمر أولى حلقات النقاش لأولياء الأمور بثانوية المستقبل، والتي تأتي إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم، وتهدف إلى مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، وإبراز دورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية.

وقال مدير وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع محمد الفلقي الذي قدم عدداً من الحلقات التدريبية: "إن البرنامج يستهدف 2400 ولي أمر بمحايل والمكاتب التابعة للإدارة". مؤكداً أن اللقاء شهد تفاعلاً كبيراً من الحضور.

يذكر أن وزارة التعليم شرعت في تنفيذ 1600 حلقة نقاش لأولياء الأمور بالمناطق والمحافظات مستهدفة بذلك 160 ألف مشارك ومشاركة من أولياء الأمور بـ46 إدارة تعليمية.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,900
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة