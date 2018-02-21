"تعليم محايل" يعقد أولى حلقات الشراكة مع الأسرة

بمشاركة 150 ولي أمر

دشن مدير التعليم بمحايل منصور بن عبدالله آل شريم بحضور المساعد للشؤون التعليمية علي بن محسن العداوي وبمشاركة 150 ولي أمر أولى حلقات النقاش لأولياء الأمور بثانوية المستقبل، والتي تأتي إنفاذاً لتوجيهات وزير التعليم، وتهدف إلى مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، وإبراز دورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية.

وقال مدير وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع محمد الفلقي الذي قدم عدداً من الحلقات التدريبية: "إن البرنامج يستهدف 2400 ولي أمر بمحايل والمكاتب التابعة للإدارة". مؤكداً أن اللقاء شهد تفاعلاً كبيراً من الحضور.

يذكر أن وزارة التعليم شرعت في تنفيذ 1600 حلقة نقاش لأولياء الأمور بالمناطق والمحافظات مستهدفة بذلك 160 ألف مشارك ومشاركة من أولياء الأمور بـ46 إدارة تعليمية.