النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

آل الشيخ: ولي العهد يدعم المشروع الضخم لتطوير الكرة السعودية

أكد تطلعهم لوضع الدوري السعودي ضمن أفضل ١٠ دوريات بالعالم

توجَّه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، بالشكر إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمه المشروع الضخم لتطوير كرة القدم السعودية.

وأكد آل الشيخ أن هناك تنظيمات مهمة قادمة للدوري السعودي، نتطلع من خلالها إلى أن يصبح دورينا من أفضل ١٠ دوريات إلى ٧ دوريات في العالم مع حلول عام ٢٠٢٠م.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس الإدارة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في برنامج "أكشن يا دوري".

وأضاف: نطمح إلى أن يصل عدد المتابعين والحضور للدوري السعودي إلى ٣ ملايين متابع.

وتابع كنا في ورشة عمل كبيرة، نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، بحضور خبراء أجانب إيطاليين وبريطانيين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
آل الشيخ: ولي العهد يدعم المشروع الضخم لتطوير الكرة السعودية
سبق

توجَّه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، بالشكر إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمه المشروع الضخم لتطوير كرة القدم السعودية.

وأكد آل الشيخ أن هناك تنظيمات مهمة قادمة للدوري السعودي، نتطلع من خلالها إلى أن يصبح دورينا من أفضل ١٠ دوريات إلى ٧ دوريات في العالم مع حلول عام ٢٠٢٠م.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس الإدارة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في برنامج "أكشن يا دوري".

وأضاف: نطمح إلى أن يصل عدد المتابعين والحضور للدوري السعودي إلى ٣ ملايين متابع.

وتابع كنا في ورشة عمل كبيرة، نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، بحضور خبراء أجانب إيطاليين وبريطانيين.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
01:11 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:22 AM

آل الشيخ: ولي العهد يدعم المشروع الضخم لتطوير الكرة السعودية

أكد تطلعهم لوضع الدوري السعودي ضمن أفضل ١٠ دوريات بالعالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
23
17,215

توجَّه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، بالشكر إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمه المشروع الضخم لتطوير كرة القدم السعودية.

وأكد آل الشيخ أن هناك تنظيمات مهمة قادمة للدوري السعودي، نتطلع من خلالها إلى أن يصبح دورينا من أفضل ١٠ دوريات إلى ٧ دوريات في العالم مع حلول عام ٢٠٢٠م.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس الإدارة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في برنامج "أكشن يا دوري".

وأضاف: نطمح إلى أن يصل عدد المتابعين والحضور للدوري السعودي إلى ٣ ملايين متابع.

وتابع كنا في ورشة عمل كبيرة، نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، بحضور خبراء أجانب إيطاليين وبريطانيين.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,132
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة