آل الشيخ: ولي العهد يدعم المشروع الضخم لتطوير الكرة السعودية

أكد تطلعهم لوضع الدوري السعودي ضمن أفضل ١٠ دوريات بالعالم

توجَّه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، بالشكر إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمه المشروع الضخم لتطوير كرة القدم السعودية.

وأكد آل الشيخ أن هناك تنظيمات مهمة قادمة للدوري السعودي، نتطلع من خلالها إلى أن يصبح دورينا من أفضل ١٠ دوريات إلى ٧ دوريات في العالم مع حلول عام ٢٠٢٠م.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس الإدارة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في برنامج "أكشن يا دوري".

وأضاف: نطمح إلى أن يصل عدد المتابعين والحضور للدوري السعودي إلى ٣ ملايين متابع.

وتابع كنا في ورشة عمل كبيرة، نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، بحضور خبراء أجانب إيطاليين وبريطانيين.