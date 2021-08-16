"جسفت الجبيل" تطلق "معرض برواز الفني" أولى فعالياتها لعام 2021

تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الفترة: 19 إلى 22 أغسطس

تطلق الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) – فرع الجبيل، بالتعاون مع إدارة الخدمات الإجتماعية بالجبيل الصناعية، معرض برواز الفني، تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، وذلك في الفترة: 19 إلى 22 أغسطس 2021م، بمركز المعرفة والإبداع بمدينة الجبيل الصناعية.

ويشارك في المعرض 37 فناناً ومصوراً فوتوغرافياً بـ 46 عملًا فنيًا، تشمل لوحات تشكيلية يغلب عليها التنوع من حيث الأساليب والمدارس الفنية، وصور فوتوغرافية تعبر عن مدينة الجبيل، إضافة إلى منحوتات خشبية.

من جانبها أوضحت مدير جمعية جسفت الجبيل نادية العتيبي أن المعرض يستهل عودة الجمعية للفعاليات الفنية للعام الحالي 2021م، والتي تنطلق تحت شعار "نعود بفن"، حيث يضم المعرض عددًا من الفنانين والفنانات التشكيليين، إضافة للمصورين والمصورات الفوتوغرافيين، ضمن برواز فني يعبر عن القيمة الفنية والجمالية التي يعيشها الفنان في مدينة الجبيل.

وأكدت العتيبي أن الجمعية تعود هذا العام بثمانية فعاليات فنية رئيسية متنوعة، بهدف إثراء القطاع الثقافي والفني في مدينة الجبيل، مثمنة للرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل رعايته معرض برواز الفني.