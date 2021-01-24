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أخضر السيدات يختتم معسكر جدة .. تحضيرًا لأوَّل  مباراتين دوليتين

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، لخوض أول مباراتين دوليتين في تاريخه، أمام منتخبَي جزر سيشل، والمالديف، في 20 و24 فبراير المقبل على التوالي .

وكان أخضر السيدات قد اختتم، أمس، المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي، تمهيدًا لخوض المباراتين الدوليتين .


المرحلة الأولى، التي جرت في محافظة جدة، استمرت أربعة أيام، واستضافها ملعب مدينة الملك عبد الله “الجوهرة المشعة”، بقيادة الألمانية مونيكا ستاب، مدرب المنتخب. وتنطلق المرحلة الثانية والأخيرة الخميس المقبل في الرياض، وتستمر حتى 16 فبراير. ويضم فريق عمل ستاب السويسرية ساندرا كالين، والسلوفاكي مارتن باتشوليك، مساعدي المدرب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر السيدات يختتم معسكر جدة .. تحضيرًا لأوَّل  مباراتين دوليتين
سبق

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، لخوض أول مباراتين دوليتين في تاريخه، أمام منتخبَي جزر سيشل، والمالديف، في 20 و24 فبراير المقبل على التوالي .

وكان أخضر السيدات قد اختتم، أمس، المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي، تمهيدًا لخوض المباراتين الدوليتين .


المرحلة الأولى، التي جرت في محافظة جدة، استمرت أربعة أيام، واستضافها ملعب مدينة الملك عبد الله “الجوهرة المشعة”، بقيادة الألمانية مونيكا ستاب، مدرب المنتخب. وتنطلق المرحلة الثانية والأخيرة الخميس المقبل في الرياض، وتستمر حتى 16 فبراير. ويضم فريق عمل ستاب السويسرية ساندرا كالين، والسلوفاكي مارتن باتشوليك، مساعدي المدرب.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
09:25 PM

أخضر السيدات يختتم معسكر جدة .. تحضيرًا لأوَّل  مباراتين دوليتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، لخوض أول مباراتين دوليتين في تاريخه، أمام منتخبَي جزر سيشل، والمالديف، في 20 و24 فبراير المقبل على التوالي .

وكان أخضر السيدات قد اختتم، أمس، المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي، تمهيدًا لخوض المباراتين الدوليتين .


المرحلة الأولى، التي جرت في محافظة جدة، استمرت أربعة أيام، واستضافها ملعب مدينة الملك عبد الله “الجوهرة المشعة”، بقيادة الألمانية مونيكا ستاب، مدرب المنتخب. وتنطلق المرحلة الثانية والأخيرة الخميس المقبل في الرياض، وتستمر حتى 16 فبراير. ويضم فريق عمل ستاب السويسرية ساندرا كالين، والسلوفاكي مارتن باتشوليك، مساعدي المدرب.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,847
201,250 سيارة ..

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