"تطمن" في الشمالية.. أكثر من 8900 مستفيد

من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

قدمت عيادات "تطمن" في الحدود الشمالية، خدماتها لـ8998 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن خدمات عيادة "تطمن" تقدم من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

مما يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.