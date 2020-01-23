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"سكني" يطلق 9 مخططات جديدة للـ"الأراضي المجانية".. ويتيح اختيارها "إلكترونيًّا"

موزعة على 5 مناطق توفّر نحو 2330 قطعة ويجري استكمال أعمال البنية التحتية

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن إضافة 9 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية، ضِمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي المجانية التي يستمر البرنامج في طرحها عبر بوابته شهريًّا؛ ليتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له؛ داعيًا المستفيدين الراغبين في الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa/plans-map

وأوضح برنامج "سكني" في بيان صحفي اليوم، أنه فعّل الاختيار الإلكتروني لـ9 مخططات جديدة موزعة على 5 مناطق توفر نحو 2330 قطعة أرض مجانية، ويجري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، التي تشمل: (شبكات المياه، والكهرباء، والاتصالات، والإنارة، والرصف، وسفلتة الطرق، والمسطحات الخضراء، والحدائق، وغيرها)، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

ولفت إلى أن المخططات الجديدة تضمنت مخطط "الرحيق" بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة الذي يوفر 800 قطعة، ومخطط "منتزه الروضان" بمحافظة بريدة التابعة لمنطقة القصيم الذي يوفر 653 أرضًا، ومخطط "ابن عايش" في محافظة العويقلية التابعة لمنطقة الحدود الشمالية ويحوي 123 أرضًا مجانية، إضافة لمخطط "القرية العليا" بمحافظ القرية العليا بالمنطقة الشرقية الذي يوفر 475 أرضًا مجانية متاحة للحجز من قِبَل المواطنين إلكترونيًّا.

كما أضاف "سكني" 5 مخططات جديدة بمنطقة حائل، تحوي 297 قطعة أرض موزعة على مخططين بمحافظة بقعاء، هما مخطط "تربة" ويوفر 79 أرضًا، ومخطط "الناصرية" الذي يوفر 12 قطعة أرض، وكذلك مخطط "السليمي" بمحافظة السليمي الذي يوفر 40 أرضًا، ومخططين بمحافظة الشنان هما مخطط "رك" الذي يوفر 25 قطعة أرض، فيما يوفر مخطط الإرشاوية 141 أرضًا مجانية.

وبيّن البرنامج أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني"، ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map، واختيار المخطط المناسب له، ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقًا لزيارة الفرع؛ وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات؛ مشيرًا إلى أنه سيواصل تقديم جميع التسهيلات للمستفيدين من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، قد سلّم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراضٍ وفّرها للحجز إلكترونيًّا ضمن 146 مخططًا؛ فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020، تطوير 72 مخططًا جديدًا يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال؛ مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين، تُمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.

سكني وزارة الإسكان الأراضي المجانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يطلق 9 مخططات جديدة للـ"الأراضي المجانية".. ويتيح اختيارها "إلكترونيًّا"
سبق

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن إضافة 9 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية، ضِمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي المجانية التي يستمر البرنامج في طرحها عبر بوابته شهريًّا؛ ليتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له؛ داعيًا المستفيدين الراغبين في الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa/plans-map

وأوضح برنامج "سكني" في بيان صحفي اليوم، أنه فعّل الاختيار الإلكتروني لـ9 مخططات جديدة موزعة على 5 مناطق توفر نحو 2330 قطعة أرض مجانية، ويجري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، التي تشمل: (شبكات المياه، والكهرباء، والاتصالات، والإنارة، والرصف، وسفلتة الطرق، والمسطحات الخضراء، والحدائق، وغيرها)، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

ولفت إلى أن المخططات الجديدة تضمنت مخطط "الرحيق" بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة الذي يوفر 800 قطعة، ومخطط "منتزه الروضان" بمحافظة بريدة التابعة لمنطقة القصيم الذي يوفر 653 أرضًا، ومخطط "ابن عايش" في محافظة العويقلية التابعة لمنطقة الحدود الشمالية ويحوي 123 أرضًا مجانية، إضافة لمخطط "القرية العليا" بمحافظ القرية العليا بالمنطقة الشرقية الذي يوفر 475 أرضًا مجانية متاحة للحجز من قِبَل المواطنين إلكترونيًّا.

كما أضاف "سكني" 5 مخططات جديدة بمنطقة حائل، تحوي 297 قطعة أرض موزعة على مخططين بمحافظة بقعاء، هما مخطط "تربة" ويوفر 79 أرضًا، ومخطط "الناصرية" الذي يوفر 12 قطعة أرض، وكذلك مخطط "السليمي" بمحافظة السليمي الذي يوفر 40 أرضًا، ومخططين بمحافظة الشنان هما مخطط "رك" الذي يوفر 25 قطعة أرض، فيما يوفر مخطط الإرشاوية 141 أرضًا مجانية.

وبيّن البرنامج أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني"، ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map، واختيار المخطط المناسب له، ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقًا لزيارة الفرع؛ وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات؛ مشيرًا إلى أنه سيواصل تقديم جميع التسهيلات للمستفيدين من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، قد سلّم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراضٍ وفّرها للحجز إلكترونيًّا ضمن 146 مخططًا؛ فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020، تطوير 72 مخططًا جديدًا يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال؛ مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين، تُمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
01:11 PM

"سكني" يطلق 9 مخططات جديدة للـ"الأراضي المجانية".. ويتيح اختيارها "إلكترونيًّا"

موزعة على 5 مناطق توفّر نحو 2330 قطعة ويجري استكمال أعمال البنية التحتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن إضافة 9 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية، ضِمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي المجانية التي يستمر البرنامج في طرحها عبر بوابته شهريًّا؛ ليتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له؛ داعيًا المستفيدين الراغبين في الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa/plans-map

وأوضح برنامج "سكني" في بيان صحفي اليوم، أنه فعّل الاختيار الإلكتروني لـ9 مخططات جديدة موزعة على 5 مناطق توفر نحو 2330 قطعة أرض مجانية، ويجري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، التي تشمل: (شبكات المياه، والكهرباء، والاتصالات، والإنارة، والرصف، وسفلتة الطرق، والمسطحات الخضراء، والحدائق، وغيرها)، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

ولفت إلى أن المخططات الجديدة تضمنت مخطط "الرحيق" بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة الذي يوفر 800 قطعة، ومخطط "منتزه الروضان" بمحافظة بريدة التابعة لمنطقة القصيم الذي يوفر 653 أرضًا، ومخطط "ابن عايش" في محافظة العويقلية التابعة لمنطقة الحدود الشمالية ويحوي 123 أرضًا مجانية، إضافة لمخطط "القرية العليا" بمحافظ القرية العليا بالمنطقة الشرقية الذي يوفر 475 أرضًا مجانية متاحة للحجز من قِبَل المواطنين إلكترونيًّا.

كما أضاف "سكني" 5 مخططات جديدة بمنطقة حائل، تحوي 297 قطعة أرض موزعة على مخططين بمحافظة بقعاء، هما مخطط "تربة" ويوفر 79 أرضًا، ومخطط "الناصرية" الذي يوفر 12 قطعة أرض، وكذلك مخطط "السليمي" بمحافظة السليمي الذي يوفر 40 أرضًا، ومخططين بمحافظة الشنان هما مخطط "رك" الذي يوفر 25 قطعة أرض، فيما يوفر مخطط الإرشاوية 141 أرضًا مجانية.

وبيّن البرنامج أنه أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني"، ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map، واختيار المخطط المناسب له، ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقًا لزيارة الفرع؛ وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات؛ مشيرًا إلى أنه سيواصل تقديم جميع التسهيلات للمستفيدين من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، قد سلّم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراضٍ وفّرها للحجز إلكترونيًّا ضمن 146 مخططًا؛ فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020، تطوير 72 مخططًا جديدًا يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال؛ مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين، تُمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.

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