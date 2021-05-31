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شاهد: مشهد عفوي عنوانه "التواضع" بين الجبير وسفير الإمارات يثير تفاعل المغردين

لخص جوهر العلاقات السعودية - الإماراتية

تفاعل عدد من المغردين والمتابعين مع لقطة عفوية جمعت بين وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وسفير دولة الإمارات في المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان أثناء استقبال الوزير لضيفه بمقر الوزارة.

وأظهر مقطع الفيديو تقديم "الجبير" لضيفه على نفسه عند دخولهما أحد الأبواب، إلا أن الشيخ نهيان رفض مقدماً مضيفه، قائلاً: "يمين.. يمين"، فاستدار "الجبير" حتى يضع ضيفه الإماراتي على يمينه، إلا أن السفير الإماراتي رفض أيضاً بطريقته المهذبة، ولم يبارح مكانه حتى دخل الوزير السعودي من الباب أولاً.

ولاقت اللقطة العفوية استحسان المتابعين، مشيرين إلى أنها تلخص جوهر العلاقات السعودية – الإماراتية، وهو الإخوة والاحترام والتوقير والإيثار، ومدى متانة تلك العلاقات في وجه كل التحديات والظروف المحيطة بالمنطقة والعالم.

وكتب المغرد عبدالله ثامر معلقاً على المشهد: "ملوكنا وحكامنا وأمراؤنا وشيوخنا قمة في التواضع والتقدير والاحترام، هكذا هم صقور سلمان وشيوخ زايد الله يعزهم وينصرهم على من عاداهم ويوفقهم لما فيه صلاح البلدين وينفع بهم الإسلام والمسلمين".

وعلق آخر: "جميل أن نرى تواضع الطرفين، بحسب البروتوكول الجبير وزير أعلى من السفير ولكنه يصر أن يقدم الشيخ لمكانته الاجتماعية، وإصرار الشيخ على عدم كسر البروتوكول رغم تنازل الجبير ينم عن تواضع آخر. كلاهما متواضع ويستحق الاحترام".

واستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بمقر الوزارة في الرياض أمس الأحد، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، المعين حديثاً سفيراً لبلاده لدى المملكة. وتمنى "الجبير" للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد: مشهد عفوي عنوانه "التواضع" بين الجبير وسفير الإمارات يثير تفاعل المغردين
سبق

تفاعل عدد من المغردين والمتابعين مع لقطة عفوية جمعت بين وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وسفير دولة الإمارات في المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان أثناء استقبال الوزير لضيفه بمقر الوزارة.

وأظهر مقطع الفيديو تقديم "الجبير" لضيفه على نفسه عند دخولهما أحد الأبواب، إلا أن الشيخ نهيان رفض مقدماً مضيفه، قائلاً: "يمين.. يمين"، فاستدار "الجبير" حتى يضع ضيفه الإماراتي على يمينه، إلا أن السفير الإماراتي رفض أيضاً بطريقته المهذبة، ولم يبارح مكانه حتى دخل الوزير السعودي من الباب أولاً.

ولاقت اللقطة العفوية استحسان المتابعين، مشيرين إلى أنها تلخص جوهر العلاقات السعودية – الإماراتية، وهو الإخوة والاحترام والتوقير والإيثار، ومدى متانة تلك العلاقات في وجه كل التحديات والظروف المحيطة بالمنطقة والعالم.

وكتب المغرد عبدالله ثامر معلقاً على المشهد: "ملوكنا وحكامنا وأمراؤنا وشيوخنا قمة في التواضع والتقدير والاحترام، هكذا هم صقور سلمان وشيوخ زايد الله يعزهم وينصرهم على من عاداهم ويوفقهم لما فيه صلاح البلدين وينفع بهم الإسلام والمسلمين".

وعلق آخر: "جميل أن نرى تواضع الطرفين، بحسب البروتوكول الجبير وزير أعلى من السفير ولكنه يصر أن يقدم الشيخ لمكانته الاجتماعية، وإصرار الشيخ على عدم كسر البروتوكول رغم تنازل الجبير ينم عن تواضع آخر. كلاهما متواضع ويستحق الاحترام".

واستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بمقر الوزارة في الرياض أمس الأحد، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، المعين حديثاً سفيراً لبلاده لدى المملكة. وتمنى "الجبير" للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
07:29 PM

شاهد: مشهد عفوي عنوانه "التواضع" بين الجبير وسفير الإمارات يثير تفاعل المغردين

لخص جوهر العلاقات السعودية - الإماراتية

A A A
ياسر نجدي - الرياض
3
16,508

تفاعل عدد من المغردين والمتابعين مع لقطة عفوية جمعت بين وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وسفير دولة الإمارات في المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان أثناء استقبال الوزير لضيفه بمقر الوزارة.

وأظهر مقطع الفيديو تقديم "الجبير" لضيفه على نفسه عند دخولهما أحد الأبواب، إلا أن الشيخ نهيان رفض مقدماً مضيفه، قائلاً: "يمين.. يمين"، فاستدار "الجبير" حتى يضع ضيفه الإماراتي على يمينه، إلا أن السفير الإماراتي رفض أيضاً بطريقته المهذبة، ولم يبارح مكانه حتى دخل الوزير السعودي من الباب أولاً.

ولاقت اللقطة العفوية استحسان المتابعين، مشيرين إلى أنها تلخص جوهر العلاقات السعودية – الإماراتية، وهو الإخوة والاحترام والتوقير والإيثار، ومدى متانة تلك العلاقات في وجه كل التحديات والظروف المحيطة بالمنطقة والعالم.

وكتب المغرد عبدالله ثامر معلقاً على المشهد: "ملوكنا وحكامنا وأمراؤنا وشيوخنا قمة في التواضع والتقدير والاحترام، هكذا هم صقور سلمان وشيوخ زايد الله يعزهم وينصرهم على من عاداهم ويوفقهم لما فيه صلاح البلدين وينفع بهم الإسلام والمسلمين".

وعلق آخر: "جميل أن نرى تواضع الطرفين، بحسب البروتوكول الجبير وزير أعلى من السفير ولكنه يصر أن يقدم الشيخ لمكانته الاجتماعية، وإصرار الشيخ على عدم كسر البروتوكول رغم تنازل الجبير ينم عن تواضع آخر. كلاهما متواضع ويستحق الاحترام".

واستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بمقر الوزارة في الرياض أمس الأحد، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، المعين حديثاً سفيراً لبلاده لدى المملكة. وتمنى "الجبير" للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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