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أستاذ عقاقير يقدم وصفتين من الطبيعة لعلاج "الحنجرة"

تساعدان في التخلص من البحة وتريحان من الإرهاق

أوصى مختص في العقاقير الطبية باستخدام منتج زيت السمسم أو مغلي العرقسوس، لعلاج متاعب الحنجرة، إلا أنه حذر من استخدام الأخير لمن لديهم مرض ضغط الدم.

وقال أ.د. جابر القحطاني: للحنجرة يمكن استخدام زيت السمسم لعلاج الحنجرة المتعبة؛ حيث يساعد كثيراً في التخلص من البحة ويريح الحنجرة المرهقة، وطريقته تتمثل في أخذ ملعقة صغيرة منه مرات عدة كل يوم.

وأضاف: يمكن لعلاج الحنجرة من التعب باستخدام ملء ملعقة صغيرة من مسحوق العرقسوس وإضافته لملء كوب ماء مغلي وتركه 15 دقيقة ثم تصفيته وشربه بمعدل ثلاث مرات في اليوم.

وأردف: إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في ضغط الدم فيجب عدم استخدام العرقسوس.

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أستاذ عقاقير يقدم وصفتين من الطبيعة لعلاج "الحنجرة"
سبق

أوصى مختص في العقاقير الطبية باستخدام منتج زيت السمسم أو مغلي العرقسوس، لعلاج متاعب الحنجرة، إلا أنه حذر من استخدام الأخير لمن لديهم مرض ضغط الدم.

وقال أ.د. جابر القحطاني: للحنجرة يمكن استخدام زيت السمسم لعلاج الحنجرة المتعبة؛ حيث يساعد كثيراً في التخلص من البحة ويريح الحنجرة المرهقة، وطريقته تتمثل في أخذ ملعقة صغيرة منه مرات عدة كل يوم.

وأضاف: يمكن لعلاج الحنجرة من التعب باستخدام ملء ملعقة صغيرة من مسحوق العرقسوس وإضافته لملء كوب ماء مغلي وتركه 15 دقيقة ثم تصفيته وشربه بمعدل ثلاث مرات في اليوم.

وأردف: إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في ضغط الدم فيجب عدم استخدام العرقسوس.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
05:03 PM

أستاذ عقاقير يقدم وصفتين من الطبيعة لعلاج "الحنجرة"

تساعدان في التخلص من البحة وتريحان من الإرهاق

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فهد الغبيوي - الرياض
0
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أوصى مختص في العقاقير الطبية باستخدام منتج زيت السمسم أو مغلي العرقسوس، لعلاج متاعب الحنجرة، إلا أنه حذر من استخدام الأخير لمن لديهم مرض ضغط الدم.

وقال أ.د. جابر القحطاني: للحنجرة يمكن استخدام زيت السمسم لعلاج الحنجرة المتعبة؛ حيث يساعد كثيراً في التخلص من البحة ويريح الحنجرة المرهقة، وطريقته تتمثل في أخذ ملعقة صغيرة منه مرات عدة كل يوم.

وأضاف: يمكن لعلاج الحنجرة من التعب باستخدام ملء ملعقة صغيرة من مسحوق العرقسوس وإضافته لملء كوب ماء مغلي وتركه 15 دقيقة ثم تصفيته وشربه بمعدل ثلاث مرات في اليوم.

وأردف: إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في ضغط الدم فيجب عدم استخدام العرقسوس.

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