النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خياط يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية مولدوفا

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط، اليوم الخميس، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية مولدوفا، إلى رئيسة جمهورية مولدوفا "مايا ساندو".

ونقل السفير خلال استقبال فخامتها له، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتمنياتهما لها بموفور الصحة والعافية، وللشعب المولدوفي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهتها أعربت الرئيسة المولدوفية عن تقديرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مشيدة بالعلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات. كما عبرت عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح للسفير الدكتور محمد بن عبدالغني خياط في أداء عمله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خياط يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية مولدوفا
سبق

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط، اليوم الخميس، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية مولدوفا، إلى رئيسة جمهورية مولدوفا "مايا ساندو".

ونقل السفير خلال استقبال فخامتها له، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتمنياتهما لها بموفور الصحة والعافية، وللشعب المولدوفي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهتها أعربت الرئيسة المولدوفية عن تقديرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مشيدة بالعلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات. كما عبرت عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح للسفير الدكتور محمد بن عبدالغني خياط في أداء عمله.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
07:19 PM

خياط يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية مولدوفا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,534

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط، اليوم الخميس، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية مولدوفا، إلى رئيسة جمهورية مولدوفا "مايا ساندو".

ونقل السفير خلال استقبال فخامتها له، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتمنياتهما لها بموفور الصحة والعافية، وللشعب المولدوفي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهتها أعربت الرئيسة المولدوفية عن تقديرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مشيدة بالعلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات. كما عبرت عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح للسفير الدكتور محمد بن عبدالغني خياط في أداء عمله.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,490
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,907
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,045
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,657

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة