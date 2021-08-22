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تنبيه الأرصاد: سُحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على المدينة وعدد من محافظاتها

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. وتستمر حتى الساعة 9 مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم؛ تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة, ونشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل: المدينة المنورة، ومحافظة ينبع, ومحافظة وادي الفرع, ومحافظة بدر, ومحافظة المهد, محافظة العيص, والأجزاء المجاورة.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه الأرصاد: سُحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على المدينة وعدد من محافظاتها
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم؛ تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة, ونشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل: المدينة المنورة، ومحافظة ينبع, ومحافظة وادي الفرع, ومحافظة بدر, ومحافظة المهد, محافظة العيص, والأجزاء المجاورة.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
05:28 PM

تنبيه الأرصاد: سُحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على المدينة وعدد من محافظاتها

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. وتستمر حتى الساعة 9 مساء اليوم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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2,711

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم؛ تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة, ونشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل: المدينة المنورة، ومحافظة ينبع, ومحافظة وادي الفرع, ومحافظة بدر, ومحافظة المهد, محافظة العيص, والأجزاء المجاورة.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.

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