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وفاة والد "الشنقيطي" مدير فرع وزارة الإعلام بمكة

تُوُفي والد مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، الزميل حاتم بن عبدالله الشنقيطي، أمس الأحد.

وتمت الصلاة على الفقيد -رحمه الله- بالمسجد الحرام، ووُورِي جثمانه الثرى بمقبرة المعلاة بمكة. "نسأل الله له الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته".

وللإجراءات الاحترازية يُكتفى بالاتصال للتعزية على الهاتف: 050 462 4414.

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وفاة والد "الشنقيطي" مدير فرع وزارة الإعلام بمكة
سبق

تُوُفي والد مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، الزميل حاتم بن عبدالله الشنقيطي، أمس الأحد.

وتمت الصلاة على الفقيد -رحمه الله- بالمسجد الحرام، ووُورِي جثمانه الثرى بمقبرة المعلاة بمكة. "نسأل الله له الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته".

وللإجراءات الاحترازية يُكتفى بالاتصال للتعزية على الهاتف: 050 462 4414.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
07:29 PM

وفاة والد "الشنقيطي" مدير فرع وزارة الإعلام بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تُوُفي والد مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، الزميل حاتم بن عبدالله الشنقيطي، أمس الأحد.

وتمت الصلاة على الفقيد -رحمه الله- بالمسجد الحرام، ووُورِي جثمانه الثرى بمقبرة المعلاة بمكة. "نسأل الله له الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته".

وللإجراءات الاحترازية يُكتفى بالاتصال للتعزية على الهاتف: 050 462 4414.

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