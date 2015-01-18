وفاة والد "الشنقيطي" مدير فرع وزارة الإعلام بمكة
تُوُفي والد مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، الزميل حاتم بن عبدالله الشنقيطي، أمس الأحد.
وتمت الصلاة على الفقيد -رحمه الله- بالمسجد الحرام، ووُورِي جثمانه الثرى بمقبرة المعلاة بمكة. "نسأل الله له الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته".
وللإجراءات الاحترازية يُكتفى بالاتصال للتعزية على الهاتف: 050 462 4414.
وفاة والد "الشنقيطي" مدير فرع وزارة الإعلام بمكة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-17
تُوُفي والد مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، الزميل حاتم بن عبدالله الشنقيطي، أمس الأحد.
وتمت الصلاة على الفقيد -رحمه الله- بالمسجد الحرام، ووُورِي جثمانه الثرى بمقبرة المعلاة بمكة. "نسأل الله له الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته".
وللإجراءات الاحترازية يُكتفى بالاتصال للتعزية على الهاتف: 050 462 4414.
17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
07:29 PM
وفاة والد "الشنقيطي" مدير فرع وزارة الإعلام بمكة
تُوُفي والد مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، الزميل حاتم بن عبدالله الشنقيطي، أمس الأحد.
وتمت الصلاة على الفقيد -رحمه الله- بالمسجد الحرام، ووُورِي جثمانه الثرى بمقبرة المعلاة بمكة. "نسأل الله له الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته".
وللإجراءات الاحترازية يُكتفى بالاتصال للتعزية على الهاتف: 050 462 4414.