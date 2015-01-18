وفاة والد "الشنقيطي" مدير فرع وزارة الإعلام بمكة

تُوُفي والد مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، الزميل حاتم بن عبدالله الشنقيطي، أمس الأحد.

وتمت الصلاة على الفقيد -رحمه الله- بالمسجد الحرام، ووُورِي جثمانه الثرى بمقبرة المعلاة بمكة. "نسأل الله له الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته".

وللإجراءات الاحترازية يُكتفى بالاتصال للتعزية على الهاتف: 050 462 4414.