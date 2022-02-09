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اكتتاب "علم": تخصيص 6 أسهم كحد أدنى للفرد.. والفائض غداً

أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة علم ("الشركة" أو "علم") عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص (6) أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها. علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.

وكانت الشركة طرحت 24.000.000 سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 70% منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022م، وانتهت في يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 7.200.000 سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 128 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد:

- عدد المشاركين الأفراد 1.126.626 مشتركاً.

- الأسهم المطروحة للأفراد 7.200.000 سهم.

- سعر الطرح 128 ريالاً للسهم.

- تغطية الأفراد 1.311.57%.

- القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 12.09 مليار ريال سعودي.

- التخصيص (6) أسهم كحد أدنى لكل فرد.

- تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.50214%.

وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 10 فبراير 2022م.

شركة الرياض المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اكتتاب "علم": تخصيص 6 أسهم كحد أدنى للفرد.. والفائض غداً
سبق

أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة علم ("الشركة" أو "علم") عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص (6) أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها. علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.

وكانت الشركة طرحت 24.000.000 سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 70% منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022م، وانتهت في يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 7.200.000 سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 128 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد:

- عدد المشاركين الأفراد 1.126.626 مشتركاً.

- الأسهم المطروحة للأفراد 7.200.000 سهم.

- سعر الطرح 128 ريالاً للسهم.

- تغطية الأفراد 1.311.57%.

- القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 12.09 مليار ريال سعودي.

- التخصيص (6) أسهم كحد أدنى لكل فرد.

- تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.50214%.

وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 10 فبراير 2022م.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
03:57 PM

اكتتاب "علم": تخصيص 6 أسهم كحد أدنى للفرد.. والفائض غداً

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,453

أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة علم ("الشركة" أو "علم") عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص (6) أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها. علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.

وكانت الشركة طرحت 24.000.000 سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 70% منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022م، وانتهت في يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 7.200.000 سهم بنسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 128 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

تفاصيل تغطية اكتتاب الأفراد:

- عدد المشاركين الأفراد 1.126.626 مشتركاً.

- الأسهم المطروحة للأفراد 7.200.000 سهم.

- سعر الطرح 128 ريالاً للسهم.

- تغطية الأفراد 1.311.57%.

- القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 12.09 مليار ريال سعودي.

- التخصيص (6) أسهم كحد أدنى لكل فرد.

- تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.50214%.

وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 10 فبراير 2022م.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,603
142 مليون ..

142 مليون ..

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15,332
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