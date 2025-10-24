تطبيق الأنظمة بحق إحدى مدعيات الرقية في الرياض

تقوم بأعمال مخالفة مع المرضى وإعطاء أعشاب مجهولة

صرح المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي، بأنه بناءً على توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لأعمال اللجنة المركزية والميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي وتأكيداً للمتابعة الدقيقة والحازمة في الحد من المخالفات الشرعية والنظامية وما يؤثر على صحة الإنسان بعلاجات مجهولة المصدر حيث ثبت ضررها، فقد رصدت اللجنة الميدانية إحدى مدعيات الرقية والعلاج الشعبي بمدينة الرياض ممن تقوم بأعمال مخالفة مع المرضى وإعطاء أعشاب وأبخرة مجهولة المصدر، وادعاء العلاج بجهل.

وقال المتحدث: عليه؛ فقد صدر التوجيه بإحالتها للنيابة العامة بالمنطقة؛ لتطبيق النظام بحقها ومنعها من هذه الممارسات، وتوجيه اللجان المختصة بمضاعفة الجهود وتضافرها في هذا الجانب.