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أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان

أسفرت عن إغلاق 411 منشأة تجارية وتحرير 2120 مخالفة

‬ نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك، 46.376 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 411 منشأة تجارية، وتحرير 2120 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصةً في محالّ الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وذكرت أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر الخطة التي وضعتها لمضاعفة الجهود وتنفيذ جولات ميدانية على جميع المنشآت خلال فترة العيد؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت غير الملتزمة.

ودعت الأمانة إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز 940 لمعالجتها.

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أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان
سبق

‬ نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك، 46.376 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 411 منشأة تجارية، وتحرير 2120 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصةً في محالّ الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وذكرت أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر الخطة التي وضعتها لمضاعفة الجهود وتنفيذ جولات ميدانية على جميع المنشآت خلال فترة العيد؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت غير الملتزمة.

ودعت الأمانة إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز 940 لمعالجتها.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
03:59 PM
اخر تعديل
13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
10:51 PM

أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان

أسفرت عن إغلاق 411 منشأة تجارية وتحرير 2120 مخالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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‬ نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك، 46.376 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 411 منشأة تجارية، وتحرير 2120 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصةً في محالّ الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وذكرت أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر الخطة التي وضعتها لمضاعفة الجهود وتنفيذ جولات ميدانية على جميع المنشآت خلال فترة العيد؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت غير الملتزمة.

ودعت الأمانة إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز 940 لمعالجتها.

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