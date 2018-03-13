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أمطار خفيفة تلطف أجواء الغبار بمحافظتَيْ "عفيف والمهد"

استمرّت قرابة الساعة وشملت عددًا من القرى المجاورة

شهدت محافظتا عفيف ومهد الذهب، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة استمرت قرابة الساعة؛ حيث لطفت الأجواء إثر الرياح السطحية المثيرة للغبار، والتي كانت تشهدها أجواء المنطقة منذ أمس.

وشملت الأمطار مركز المحافظتين، وعددًا من المراكز والقرى المحيطة بهما، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

عفيف مهد الذهب الرياح السطحية الغبار الأمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار خفيفة تلطف أجواء الغبار بمحافظتَيْ "عفيف والمهد"
سبق

شهدت محافظتا عفيف ومهد الذهب، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة استمرت قرابة الساعة؛ حيث لطفت الأجواء إثر الرياح السطحية المثيرة للغبار، والتي كانت تشهدها أجواء المنطقة منذ أمس.

وشملت الأمطار مركز المحافظتين، وعددًا من المراكز والقرى المحيطة بهما، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
07:20 PM

أمطار خفيفة تلطف أجواء الغبار بمحافظتَيْ "عفيف والمهد"

استمرّت قرابة الساعة وشملت عددًا من القرى المجاورة

تصوير: محيا المطيري
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فهد الغبيوي - عفيف
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1,590

شهدت محافظتا عفيف ومهد الذهب، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة استمرت قرابة الساعة؛ حيث لطفت الأجواء إثر الرياح السطحية المثيرة للغبار، والتي كانت تشهدها أجواء المنطقة منذ أمس.

وشملت الأمطار مركز المحافظتين، وعددًا من المراكز والقرى المحيطة بهما، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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