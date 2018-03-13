أمطار خفيفة تلطف أجواء الغبار بمحافظتَيْ "عفيف والمهد"

استمرّت قرابة الساعة وشملت عددًا من القرى المجاورة

شهدت محافظتا عفيف ومهد الذهب، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة استمرت قرابة الساعة؛ حيث لطفت الأجواء إثر الرياح السطحية المثيرة للغبار، والتي كانت تشهدها أجواء المنطقة منذ أمس.

وشملت الأمطار مركز المحافظتين، وعددًا من المراكز والقرى المحيطة بهما، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

