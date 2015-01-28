‏استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-28 ‏استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442 08:00 PM

أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك





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‏استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.