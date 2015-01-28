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أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة

ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

‏استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة
سبق

‏استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
08:00 PM

أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة

ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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‏استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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