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تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة

اللجنة: جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجّلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج، ويبلغ حالياً إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البر الرئيس الصيني، 89852 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

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تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجّلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج، ويبلغ حالياً إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البر الرئيس الصيني، 89852 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
08:30 AM

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة

اللجنة: جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجّلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج، ويبلغ حالياً إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البر الرئيس الصيني، 89852 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

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