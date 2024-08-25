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قصر السلام.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الأفغاني ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

"أشرف غني" أبدى سعادته بزيارة المملكة ولقائه مع الملك سلمان

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- به وبمرافقيه في المملكة؛ فيما أبدى الرئيس الأفغاني سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- مأدبة غداء تكريمًا للرئيس الأفغاني.

حضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وخالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.

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قصر السلام.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الأفغاني ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- به وبمرافقيه في المملكة؛ فيما أبدى الرئيس الأفغاني سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- مأدبة غداء تكريمًا للرئيس الأفغاني.

حضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وخالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
03:09 PM

قصر السلام.. خادم الحرمين يستقبل الرئيس الأفغاني ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

"أشرف غني" أبدى سعادته بزيارة المملكة ولقائه مع الملك سلمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- به وبمرافقيه في المملكة؛ فيما أبدى الرئيس الأفغاني سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- مأدبة غداء تكريمًا للرئيس الأفغاني.

حضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وخالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.

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