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"الإرياني": استمرار الانقسامات بين اليمنيين خيانة لشعب ينتظر الخلاص من الانقلاب

أكد أن ميليشيا الحوثي عاجزة عن تحقيق أي انتصار في أي معركة سياسية أو عسكرية

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: "إن الأحداث والتجارب التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية أثبتت أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لا تمتلك أي حاضنة شعبية، ولا تمتلك مقومات الاستمرار أو البقاء، وأنها أوهن من بيت العنكبوت".

وتفصيلاً، أكد الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن ميليشيا الحوثي الإرهابية عاجزة عن تحقيق أي انتصار أو حسم أي معركة، سياسية كانت أو عسكرية، إلا عبر استغلالها انقسام اليمنيين، وأن استمرارها مرهون ببقاء الخلافات والصراعات بين المكونات السياسية والوطنية.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت منذ نشأتها مرورًا بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني اليمنيين دون تفريق بين انتماءاتهم السياسية وخلفياتهم الثقافية والمناطقية والمذهبية، وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك عدم قبولها بالآخر، ومساعيها لاحتكار السلطة والثروة.

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"الإرياني": استمرار الانقسامات بين اليمنيين خيانة لشعب ينتظر الخلاص من الانقلاب
سبق

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: "إن الأحداث والتجارب التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية أثبتت أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لا تمتلك أي حاضنة شعبية، ولا تمتلك مقومات الاستمرار أو البقاء، وأنها أوهن من بيت العنكبوت".

وتفصيلاً، أكد الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن ميليشيا الحوثي الإرهابية عاجزة عن تحقيق أي انتصار أو حسم أي معركة، سياسية كانت أو عسكرية، إلا عبر استغلالها انقسام اليمنيين، وأن استمرارها مرهون ببقاء الخلافات والصراعات بين المكونات السياسية والوطنية.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت منذ نشأتها مرورًا بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني اليمنيين دون تفريق بين انتماءاتهم السياسية وخلفياتهم الثقافية والمناطقية والمذهبية، وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك عدم قبولها بالآخر، ومساعيها لاحتكار السلطة والثروة.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
12:39 AM

"الإرياني": استمرار الانقسامات بين اليمنيين خيانة لشعب ينتظر الخلاص من الانقلاب

أكد أن ميليشيا الحوثي عاجزة عن تحقيق أي انتصار في أي معركة سياسية أو عسكرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: "إن الأحداث والتجارب التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية أثبتت أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لا تمتلك أي حاضنة شعبية، ولا تمتلك مقومات الاستمرار أو البقاء، وأنها أوهن من بيت العنكبوت".

وتفصيلاً، أكد الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن ميليشيا الحوثي الإرهابية عاجزة عن تحقيق أي انتصار أو حسم أي معركة، سياسية كانت أو عسكرية، إلا عبر استغلالها انقسام اليمنيين، وأن استمرارها مرهون ببقاء الخلافات والصراعات بين المكونات السياسية والوطنية.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت منذ نشأتها مرورًا بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني اليمنيين دون تفريق بين انتماءاتهم السياسية وخلفياتهم الثقافية والمناطقية والمذهبية، وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك عدم قبولها بالآخر، ومساعيها لاحتكار السلطة والثروة.

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