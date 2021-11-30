بريطانيا: إيران تستخدم ميليشيا حزب الله لتأجيج الاضطرابات في المنطقة

قالت إن الصين هي "الأولوية القصوى الوحيدة" لوكالة الاستخبارات

أكد رئيس المخابرات البريطانية ريتشارد مور اليوم الثلاثاء أن إيران تستخدم ميليشيا حزب الله لتأجيج الاضطرابات في المنطقة، وفق "العربية نت".

وتفصيلاً، أوضح رئيس المخابرات البريطانية أن طهران جعلت من حزب الله "دولة داخل دولة"، في إشارة إلى ممارسات الحزب في لبنان.

وكشف "مور" أن إيران والصين وروسيا تتصدر التهديدات التي تواجه بلاده؛ إذ تتسابق كل من الدول والمنظمات غير المشروعة لاستغلال تكنولوجيا المعلومات سريعة التغير.

وفي أول خطاب عام له منذ أن أصبح رئيسًا لجهاز المخابرات، المعروف أيضًا باسم MI6، في أكتوبر 2020، قال مور إن الصين هي "الأولوية القصوى الوحيدة" لوكالة الاستخبارات.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة تواصل "مواجهة تهديد خطير من روسيا"، وقال إن موسكو رعت محاولات اغتيال وقتل، مثل تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في إنجلترا عام 2018م.

وأضاف بأنها تشنُّ هجمات إلكترونية ومحاولات للتدخل في العمليات الديمقراطية في دول أخرى.

وقال "مور": إن سقوط الحكومة الأفغانية المدعومة دوليًّا، وعودة حركة طالبان إلى السلطة، كانا بمنزلة "دفعة معنوية" للمتشددين.