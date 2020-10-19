"المصعبي" إلى المرتبة التاسعة بجامعة نجران

وافق رئيس جامعة نجران، على ترقية الموظف صالح محمد المصعبي، إلى المرتبة التاسعة، ضمن محضر الترقيات الاستثنائية.

وعبر "المصعبي" عن شكره وامتنانه لرئيس الجامعة على هذه الترقية الاستثنائية، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الجامعة.