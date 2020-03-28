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طائرة "درون" حرارية لمراقبة درجة حرارة المتسوّقين في بريدة

استخدمتها أمانة منطقة القصيم وسط مدينة الأنعام

استخدمت أمانة منطقة القصيم وسط مدينة الأنعام بمدينة بريدة وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تقنية المسح الحراري الجوي عبر استخدام طائرة "درون" مزوّدة بكاميرات حرارية حديثة ومتعدّدة الأطياف تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتقوم طائرة "درون" بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد مَن لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي؛ ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية، بهدف متابعة سلامة المتسوّقين.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفّذها أمانة منطقة القصيم؛ للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى حزمة من التدابير الوقائية التي تنفّذها للمتسوقين بتوفير مواد التعقيم والمعلومات الإرشادية.

فيروس كورونا الجديد

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طائرة "درون" حرارية لمراقبة درجة حرارة المتسوّقين في بريدة
سبق

استخدمت أمانة منطقة القصيم وسط مدينة الأنعام بمدينة بريدة وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تقنية المسح الحراري الجوي عبر استخدام طائرة "درون" مزوّدة بكاميرات حرارية حديثة ومتعدّدة الأطياف تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتقوم طائرة "درون" بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد مَن لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي؛ ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية، بهدف متابعة سلامة المتسوّقين.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفّذها أمانة منطقة القصيم؛ للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى حزمة من التدابير الوقائية التي تنفّذها للمتسوقين بتوفير مواد التعقيم والمعلومات الإرشادية.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
01:09 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:40 PM

طائرة "درون" حرارية لمراقبة درجة حرارة المتسوّقين في بريدة

استخدمتها أمانة منطقة القصيم وسط مدينة الأنعام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
3
13,870

استخدمت أمانة منطقة القصيم وسط مدينة الأنعام بمدينة بريدة وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تقنية المسح الحراري الجوي عبر استخدام طائرة "درون" مزوّدة بكاميرات حرارية حديثة ومتعدّدة الأطياف تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتقوم طائرة "درون" بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد مَن لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي؛ ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية، بهدف متابعة سلامة المتسوّقين.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفّذها أمانة منطقة القصيم؛ للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى حزمة من التدابير الوقائية التي تنفّذها للمتسوقين بتوفير مواد التعقيم والمعلومات الإرشادية.

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