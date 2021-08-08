وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة العيص.

"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على العيص محمد المواسي سبق 2021-08-08 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة العيص. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 08:39 AM

"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على العيص قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة العيص.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.