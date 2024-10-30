كرَّم الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، الدكتور منصور بن فهد الجبير نظير اختياره ضمن قائمة الأطباء المتميزين على مستوى المملكة، وجهوده في خدمة القطاع الصحي، وتميُّزه في عمله في مركز المطلقية في محافظة الخُبر. وبهذه المناسبة عبَّر الدكتور "الجبير" عن شكره وتقديره لهذا التكريم مؤكدًا أنه سيكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والتميز في أداء عمله، وخدمة جميع المرضى.

"صحي الشرقية" يكرِّم "الجبير" لجهوده في خدمة القطاع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-29 كرَّم الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، الدكتور منصور بن فهد الجبير نظير اختياره ضمن قائمة الأطباء المتميزين على مستوى المملكة، وجهوده في خدمة القطاع الصحي، وتميُّزه في عمله في مركز المطلقية في محافظة الخُبر.



وبهذه المناسبة عبَّر الدكتور "الجبير" عن شكره وتقديره لهذا التكريم مؤكدًا أنه سيكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والتميز في أداء عمله، وخدمة جميع المرضى.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443 11:12 PM

"صحي الشرقية" يكرِّم "الجبير" لجهوده في خدمة القطاع تم اختياره ضمن قائمة الأطباء المتميزين على مستوى المملكة





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كرَّم الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، الدكتور منصور بن فهد الجبير نظير اختياره ضمن قائمة الأطباء المتميزين على مستوى المملكة، وجهوده في خدمة القطاع الصحي، وتميُّزه في عمله في مركز المطلقية في محافظة الخُبر.



وبهذه المناسبة عبَّر الدكتور "الجبير" عن شكره وتقديره لهذا التكريم مؤكدًا أنه سيكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والتميز في أداء عمله، وخدمة جميع المرضى.