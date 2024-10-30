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"صحي الشرقية" يكرِّم "الجبير" لجهوده في خدمة القطاع

تم اختياره ضمن قائمة الأطباء المتميزين على مستوى المملكة

كرَّم الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، الدكتور منصور بن فهد الجبير نظير اختياره ضمن قائمة الأطباء المتميزين على مستوى المملكة، وجهوده في خدمة القطاع الصحي، وتميُّزه في عمله في مركز المطلقية في محافظة الخُبر.

وبهذه المناسبة عبَّر الدكتور "الجبير" عن شكره وتقديره لهذا التكريم مؤكدًا أنه سيكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والتميز في أداء عمله، وخدمة جميع المرضى.

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"صحي الشرقية" يكرِّم "الجبير" لجهوده في خدمة القطاع
سبق

كرَّم الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، الدكتور منصور بن فهد الجبير نظير اختياره ضمن قائمة الأطباء المتميزين على مستوى المملكة، وجهوده في خدمة القطاع الصحي، وتميُّزه في عمله في مركز المطلقية في محافظة الخُبر.

وبهذه المناسبة عبَّر الدكتور "الجبير" عن شكره وتقديره لهذا التكريم مؤكدًا أنه سيكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والتميز في أداء عمله، وخدمة جميع المرضى.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
11:12 PM

"صحي الشرقية" يكرِّم "الجبير" لجهوده في خدمة القطاع

تم اختياره ضمن قائمة الأطباء المتميزين على مستوى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كرَّم الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، الدكتور منصور بن فهد الجبير نظير اختياره ضمن قائمة الأطباء المتميزين على مستوى المملكة، وجهوده في خدمة القطاع الصحي، وتميُّزه في عمله في مركز المطلقية في محافظة الخُبر.

وبهذه المناسبة عبَّر الدكتور "الجبير" عن شكره وتقديره لهذا التكريم مؤكدًا أنه سيكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والتميز في أداء عمله، وخدمة جميع المرضى.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,846
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,040
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,118

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