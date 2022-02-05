صندوق فاخر بـ12 ريالًا.. "تين وادي الدواسر".. فوائد لك وتحد للمستورد

بدأ المستثمرون الزراعيون في محصول "التين" من نوع "براون" بمحافظة وادي الدواسر، جني وقطف محصولهم يدويًا، والذي اعتادوه في نهاية شهر يناير وبداية فبراير من كل عام؛ حيث يتم تسويقه في أسواق المحافظة وأسواق المحافظات والمناطق القريبة منها، خاصة في الأعوام الأخيرة التي شهدت توسعًا في زراعته وأخذت مساحته تزداد سنويًا لمناسبة أجواء المحافظة له. وقال المستثمر الزراعي في محصول التين مشلح آل عبيد: "بوصلة المستثمرين الزراعيين في محافظة وادي الدواسر اتجهت في الفترة الأخيرة إلى زراعة بعض أنواع التين التي تتناسب زراعتها وطبيعة وادي الدواسر، وقد حقق الكثيرون نجاحات طيبة؛ حيث يشهد محصول التين بالمحافظة طلبًا كبيرًا من المستهلكين لجودته العالية، حتى أصبح في مثل هذه الأيام جزءًا من المائدة لدى أسر وادي الدواسر، ويُقدم كضيافة موسمية يفتخر بها أهالي المحافظة في سلسلة النجاحات الزراعية بوادي الدواسر لكثير من المحاصيل الزراعية. وبخصوص أسعار هذا النوع من التين، فيتراوح سعر الصندوق منه زنة 2 كيلوغرام من 20 إلى 25 ريالًا، والصندوق زنة 1 كيلو غرام من 10 إلى 12 ريالًا، للنوع الجيد منه. وذكر أحد المتسوقين أن السعر مناسب جدًا مقارنة بالمستورد؛ حيث يتفوق المحلي، حسب وصفه، بالجودة في الحجم والطعم وحداثة الجني، فضلًا عن عدم وجود مواد حافظة عليه كما يقول. وعن نجاح تجربة التين بوادي الدواسر قال الفني الزراعي عبدالرحمن السويس: "أن أشجار التين تتحمل أقسى الظروف التي قد لا تتحملها كثيرٌ من الأشجار الأخرى، ومنها الجفاف، كما أنها يمكن أن تعيش في التربة السطحية، وكذلك التربة الصخرية، والتربة الثقيلة، التي هي أجود الأراضي لزراعته". وأشار إلى أن التين قد يصاب ببعض الآفات التي تؤثر على إنتاجيته وجودة ثماره، بل قد تودي بحياة تلك الشجرة المصابة، ومنها الإصابة بحشرة التين الشمعية، أو العنكبوت الأحمر التي يمكن مكافحتها ببعض المبيدات المخصصة لكل نوع. من جانبه أكد المتخصص في التغذية بمستشفى وادي الدواسر العام عبدالرحمن آل حسينة، أن التين يتميز بفوائد صحية عديدة؛ فهو مفيد لصحة القلب والعظام والأعصاب والبصر والأمعاء والبشرة، وبه الكثير من المعادن والفيتامينات ومن أهمها فيتامين A المهم لصحة النظر وجمال البشرة، وفيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب، وفيتامين B7 المعروف باسم "البيوتين" المهم لجمال البشرة والشعر والأظافر، كما أن التين يزخر بالألياف الغذائية التي تعمل على تنشيط عملية الهضم، ومن ثم تحارب الإمساك، كما يمتاز بأنه قليل السعرات الحرارية، وبالتالي يساعد على التمتع بالرشاقة.

صندوق فاخر بـ12 ريالًا.. "تين وادي الدواسر".. فوائد لك وتحد للمستورد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-05 بدأ المستثمرون الزراعيون في محصول "التين" من نوع "براون" بمحافظة وادي الدواسر، جني وقطف محصولهم يدويًا، والذي اعتادوه في نهاية شهر يناير وبداية فبراير من كل عام؛ حيث يتم تسويقه في أسواق المحافظة وأسواق المحافظات والمناطق القريبة منها، خاصة في الأعوام الأخيرة التي شهدت توسعًا في زراعته وأخذت مساحته تزداد سنويًا لمناسبة أجواء المحافظة له.



وقال المستثمر الزراعي في محصول التين مشلح آل عبيد: "بوصلة المستثمرين الزراعيين في محافظة وادي الدواسر اتجهت في الفترة الأخيرة إلى زراعة بعض أنواع التين التي تتناسب زراعتها وطبيعة وادي الدواسر، وقد حقق الكثيرون نجاحات طيبة؛ حيث يشهد محصول التين بالمحافظة طلبًا كبيرًا من المستهلكين لجودته العالية، حتى أصبح في مثل هذه الأيام جزءًا من المائدة لدى أسر وادي الدواسر، ويُقدم كضيافة موسمية يفتخر بها أهالي المحافظة في سلسلة النجاحات الزراعية بوادي الدواسر لكثير من المحاصيل الزراعية.



وبخصوص أسعار هذا النوع من التين، فيتراوح سعر الصندوق منه زنة 2 كيلوغرام من 20 إلى 25 ريالًا، والصندوق زنة 1 كيلو غرام من 10 إلى 12 ريالًا، للنوع الجيد منه.



وذكر أحد المتسوقين أن السعر مناسب جدًا مقارنة بالمستورد؛ حيث يتفوق المحلي، حسب وصفه، بالجودة في الحجم والطعم وحداثة الجني، فضلًا عن عدم وجود مواد حافظة عليه كما يقول.



وعن نجاح تجربة التين بوادي الدواسر قال الفني الزراعي عبدالرحمن السويس: "أن أشجار التين تتحمل أقسى الظروف التي قد لا تتحملها كثيرٌ من الأشجار الأخرى، ومنها الجفاف، كما أنها يمكن أن تعيش في التربة السطحية، وكذلك التربة الصخرية، والتربة الثقيلة، التي هي أجود الأراضي لزراعته".



وأشار إلى أن التين قد يصاب ببعض الآفات التي تؤثر على إنتاجيته وجودة ثماره، بل قد تودي بحياة تلك الشجرة المصابة، ومنها الإصابة بحشرة التين الشمعية، أو العنكبوت الأحمر التي يمكن مكافحتها ببعض المبيدات المخصصة لكل نوع.



من جانبه أكد المتخصص في التغذية بمستشفى وادي الدواسر العام عبدالرحمن آل حسينة، أن التين يتميز بفوائد صحية عديدة؛ فهو مفيد لصحة القلب والعظام والأعصاب والبصر والأمعاء والبشرة، وبه الكثير من المعادن والفيتامينات ومن أهمها فيتامين A المهم لصحة النظر وجمال البشرة، وفيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب، وفيتامين B7 المعروف باسم "البيوتين" المهم لجمال البشرة والشعر والأظافر، كما أن التين يزخر بالألياف الغذائية التي تعمل على تنشيط عملية الهضم، ومن ثم تحارب الإمساك، كما يمتاز بأنه قليل السعرات الحرارية، وبالتالي يساعد على التمتع بالرشاقة.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443 02:34 PM

صندوق فاخر بـ12 ريالًا.. "تين وادي الدواسر".. فوائد لك وتحد للمستورد المزارعون يجنون ويسوقون المحصول.. و"بوصلة المستثمرين إلى التنوع"





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بدأ المستثمرون الزراعيون في محصول "التين" من نوع "براون" بمحافظة وادي الدواسر، جني وقطف محصولهم يدويًا، والذي اعتادوه في نهاية شهر يناير وبداية فبراير من كل عام؛ حيث يتم تسويقه في أسواق المحافظة وأسواق المحافظات والمناطق القريبة منها، خاصة في الأعوام الأخيرة التي شهدت توسعًا في زراعته وأخذت مساحته تزداد سنويًا لمناسبة أجواء المحافظة له.



وقال المستثمر الزراعي في محصول التين مشلح آل عبيد: "بوصلة المستثمرين الزراعيين في محافظة وادي الدواسر اتجهت في الفترة الأخيرة إلى زراعة بعض أنواع التين التي تتناسب زراعتها وطبيعة وادي الدواسر، وقد حقق الكثيرون نجاحات طيبة؛ حيث يشهد محصول التين بالمحافظة طلبًا كبيرًا من المستهلكين لجودته العالية، حتى أصبح في مثل هذه الأيام جزءًا من المائدة لدى أسر وادي الدواسر، ويُقدم كضيافة موسمية يفتخر بها أهالي المحافظة في سلسلة النجاحات الزراعية بوادي الدواسر لكثير من المحاصيل الزراعية.



وبخصوص أسعار هذا النوع من التين، فيتراوح سعر الصندوق منه زنة 2 كيلوغرام من 20 إلى 25 ريالًا، والصندوق زنة 1 كيلو غرام من 10 إلى 12 ريالًا، للنوع الجيد منه.



وذكر أحد المتسوقين أن السعر مناسب جدًا مقارنة بالمستورد؛ حيث يتفوق المحلي، حسب وصفه، بالجودة في الحجم والطعم وحداثة الجني، فضلًا عن عدم وجود مواد حافظة عليه كما يقول.



وعن نجاح تجربة التين بوادي الدواسر قال الفني الزراعي عبدالرحمن السويس: "أن أشجار التين تتحمل أقسى الظروف التي قد لا تتحملها كثيرٌ من الأشجار الأخرى، ومنها الجفاف، كما أنها يمكن أن تعيش في التربة السطحية، وكذلك التربة الصخرية، والتربة الثقيلة، التي هي أجود الأراضي لزراعته".



وأشار إلى أن التين قد يصاب ببعض الآفات التي تؤثر على إنتاجيته وجودة ثماره، بل قد تودي بحياة تلك الشجرة المصابة، ومنها الإصابة بحشرة التين الشمعية، أو العنكبوت الأحمر التي يمكن مكافحتها ببعض المبيدات المخصصة لكل نوع.



من جانبه أكد المتخصص في التغذية بمستشفى وادي الدواسر العام عبدالرحمن آل حسينة، أن التين يتميز بفوائد صحية عديدة؛ فهو مفيد لصحة القلب والعظام والأعصاب والبصر والأمعاء والبشرة، وبه الكثير من المعادن والفيتامينات ومن أهمها فيتامين A المهم لصحة النظر وجمال البشرة، وفيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب، وفيتامين B7 المعروف باسم "البيوتين" المهم لجمال البشرة والشعر والأظافر، كما أن التين يزخر بالألياف الغذائية التي تعمل على تنشيط عملية الهضم، ومن ثم تحارب الإمساك، كما يمتاز بأنه قليل السعرات الحرارية، وبالتالي يساعد على التمتع بالرشاقة.