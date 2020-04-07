ارتفاع غير مسبوق لوفيات كورونا في بريطانيا بـ786 حالة جديدة

في إحصائية جديدة

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بمعدل غير مسبوق بلغ 786 حالة جديدة، وسط تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 786 حالة، ليصل إلى نقطة 6159 بعد أن كان عند مستوى 5373 أمس الاثنين.

ويمثل هذا الرقم أكبر حصيلة يومية للوفيات الجديدة بالفيروس في البلاد، ويأتي في ارتفاع حاد لهذا المعدل الذي سجل خلال اليومين الماضيين توجها نحو الانخفاض، حيث رصدت بريطانيا يوم 4 أبريل 708 إصابات جديدة، ليبدأ هذا العدد بالتراجع يوم 5 أبريل بـ621 حالة، وفي 6 أبريل بـ439 حالة.

وأضافت وزارة الصحة البريطانية أن العدد العام للمصابين بالمرض في البلاد ارتفع خلال اليوم الماضي بـ3634، ووصل إلى مستوى 55242، بينما بلغ المعدل اليومي أمس الاثنين 3802، استمراراً لتراجع نسبي لهذا المؤشر في الأيام الـ3 الأخيرة، بينما تم فحص 213181 شخصاً في المملكة المتحدة بشكل إجمالي.