اقتراب الموعد النهائي لمنافسات البطولات المجتمعية .. ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود"

آخر فرصة للمشاركة في الحدث الخيري العالمي

تستمر منافسات البطولات المجتمعية في أسبوعها الأخير بمختلف بطولاتها لتسدل الستار على فعاليات مبادرة "لاعبون بلا حدود" الحدث الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية للعام الثاني على التوالي، ويُعد الحدث الرياضي الخيري الأكبر على مستوى العالم.

وبإمكان عشاق ومحبي الرياضات الإلكترونية التسجيل والمشاركة في منافسات البطولات المجتمعية، والتي تشمل الماراثون" و "لعبة الأسبوع" و "اللعب المستمر" في مختلف الألعاب، والحصول على فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيمة. حيث ستختتم جميع المنافسات بتاريخ 8 أغسطس المقبل.

وستضم بطولات الماراثون بعض الألعاب الشهيرة مثل: Fortnite و Clash Royale، في حين تقام بطولات اللعب المستمر في لعبة FIFA21، في حين تختتم لعبتا Valorant و Apex Legend منافسات بطولة لعبة الأسبوع.

وشهدت منافسات البطولات المجتمعية منذ انطلاقها إقامة المئات من البطولات بمشاركة آلاف اللاعبين من مختلف أنحاء العالم حيث أتيحت لهم إلى جانب متعة اللعب وإثارة المنافسة، فرصة المساهمة في دعم هدف مبادرة "لاعبون بلا حدود" الرئيسي بالتبرع بمبالغ خيرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وعلّق تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، قائلاً: "ما زالت الفرصة سانحة لجميع عشاق الرياضات الإلكترونية بلا استثناء للمشاركة في مبادرة "لاعبون بلا حدود" من خلال منافسات البطولات المجتمعية. مشاهدة الآلاف من اللاعبين يسجلون وينضمون للمنافسة في ساحات مختلف البطولات هو أمر رائع. نحن في المراحل الأخيرة ونتمنى أن يستمر الإلهام والشغف بالرياضات الإلكترونية في المملكة وفي جميع أنحاء العالم".

الجدير بالذكر أن مبادرة "لاعبون بلا حدود" تقام تحت شعار "عالم واحد: جسد واحد" بهدف توحيد جهود مجتمع الرياضة الإلكترونية حول العالم دعماً لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال التنافس في مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية للفوز بجوائز تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي يعود ريعها بالكامل للجهات الخيرية العالمية التي ستقوم بتوفير اللقاح للدول الأكثر احتياجاً حول العالم.

كما يمكن للجميع الاستفادة من الدورات التدريبية في منصة "لاعبون بلا حدود" التعليمية، حيث يتم تقديم العديد من المبادرات التي تهدف لإلهام الجيل القادم من مطوري ومصممي الألعاب وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وعلى الراغبين بالتسجيل والمشاركة في منافسات البطولات المجتمعية المختلفة زيارة الموقع الإلكتروني: www.gamerswithoutborders.com ، كما يمكن متابعة آخر المستجدات والأخبار الخاصة بالحدث عبر الموقع ومنصات تويتر وإنستغرام ويوتيوب وفيسبوك وتويتش.