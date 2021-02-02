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"بلدية طريف" تُكثّف جهودها الميدانية لمنع انتشار فيروس "كورونا"

"الضبعان": التعامل بحزم مع أي تجاوز يؤثر على صحة المواطن والمقيم

قاد رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عثمان الضبعان، يرافقه عدد من المراقبين بالبلدية، ميدانيًّا حملة الرقابة على الأسواق والمطاعم والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا"، والحد من مخاطر انتشاره؛ بهدف ضمان وحماية وسلامة فئات المجتمع كافة.

وأوضح المهندس "الضبعان" أن الحملة تأتي ضمن توجيهات الجهات المختصة، لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، إلى جانب رفع وعي المجتمع وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة بهذا الجانب.

ودعا الجميع إلى التعاون مع مراقبي ومراقبات البلدية من أجل سلامتهم؛ مؤكدًا أن الجولات مستمرة ومتواصلة، والتعامل بحزم مع أي تجاوز يؤثر على صحة المواطن والمقيم والعمل على تطبيق الأنظمة دون تهاون.

بلدية محافظة طريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية طريف" تُكثّف جهودها الميدانية لمنع انتشار فيروس "كورونا"
سبق

قاد رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عثمان الضبعان، يرافقه عدد من المراقبين بالبلدية، ميدانيًّا حملة الرقابة على الأسواق والمطاعم والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا"، والحد من مخاطر انتشاره؛ بهدف ضمان وحماية وسلامة فئات المجتمع كافة.

وأوضح المهندس "الضبعان" أن الحملة تأتي ضمن توجيهات الجهات المختصة، لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، إلى جانب رفع وعي المجتمع وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة بهذا الجانب.

ودعا الجميع إلى التعاون مع مراقبي ومراقبات البلدية من أجل سلامتهم؛ مؤكدًا أن الجولات مستمرة ومتواصلة، والتعامل بحزم مع أي تجاوز يؤثر على صحة المواطن والمقيم والعمل على تطبيق الأنظمة دون تهاون.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:20 PM

"بلدية طريف" تُكثّف جهودها الميدانية لمنع انتشار فيروس "كورونا"

"الضبعان": التعامل بحزم مع أي تجاوز يؤثر على صحة المواطن والمقيم

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بندر الدغمي - طريف
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قاد رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عثمان الضبعان، يرافقه عدد من المراقبين بالبلدية، ميدانيًّا حملة الرقابة على الأسواق والمطاعم والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا"، والحد من مخاطر انتشاره؛ بهدف ضمان وحماية وسلامة فئات المجتمع كافة.

وأوضح المهندس "الضبعان" أن الحملة تأتي ضمن توجيهات الجهات المختصة، لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، إلى جانب رفع وعي المجتمع وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة بهذا الجانب.

ودعا الجميع إلى التعاون مع مراقبي ومراقبات البلدية من أجل سلامتهم؛ مؤكدًا أن الجولات مستمرة ومتواصلة، والتعامل بحزم مع أي تجاوز يؤثر على صحة المواطن والمقيم والعمل على تطبيق الأنظمة دون تهاون.

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