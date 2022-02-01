"الفوزان "وكيلاً للتراخيص بـ"البلدية والإسكان"
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا يقضي بتكليف الدكتور حمد بن عبدالله الفوزان بالعمل مشرفًا عامًا على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال والإدارات التابعة.
فيما أعرب "الفوزان"عن بالغ شكره وامتنانه لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على هذه الثقة، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة نحو الارتقاء بالقطاع البلدي.
"الفوزان "وكيلاً للتراخيص بـ"البلدية والإسكان"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-01
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا يقضي بتكليف الدكتور حمد بن عبدالله الفوزان بالعمل مشرفًا عامًا على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال والإدارات التابعة.
فيما أعرب "الفوزان"عن بالغ شكره وامتنانه لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على هذه الثقة، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة نحو الارتقاء بالقطاع البلدي.
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:04 PM
"الفوزان "وكيلاً للتراخيص بـ"البلدية والإسكان"
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا يقضي بتكليف الدكتور حمد بن عبدالله الفوزان بالعمل مشرفًا عامًا على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال والإدارات التابعة.
فيما أعرب "الفوزان"عن بالغ شكره وامتنانه لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على هذه الثقة، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة نحو الارتقاء بالقطاع البلدي.